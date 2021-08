Barbara D’Urso, spunta fede al dito: la conduttrice svela il suo segreto (FOTO)

Barbara D’Urso ha una fede al dito: cosa sta accadendo?

I numerosi follower di Barbara D’Urso hanno notato la presenza di una fede al dito della loro beniamina. Per caso Carmelita è convolata a nozze di nascosto? Nulla di tutto questo, a svelare l’arcano ci ha pensato la stessa conduttrice su Twitter. Qualche giorno fa la 64enne napoletana, che da lunedì 6 settembre 2021 tornerà alla conduzione di Pomeriggio Cinque, ha condiviso un post su Instagram contenente una serie di foto.

In alcune di esse è ben visibile il prezioso nell’anulare della professionista Mediaset. Si tratta di un anello della sua amata madre, venuta a mancare quando aveva soli 40 anni. E’ proprio la Lady Cologno a spiegarlo sui social: “È quella di mia madre”. La donna che l’ha messa al mondo, come spesso ha rivelato in varie interviste, è venuta a mancare nel 1968, ovvero quando Barbarella aveva solo undici anni.

Carmelita spiega che la fede apparteneva a sua madre Vera

La madre di Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela, si chiamava Vera. Quando purtroppo è venuta a mancare aveva 40 anni. Una morte dovuta da una forma di cancro che si chiama ‘linfoma di Hodgkin’.

Nel suo Pomeriggio Cinque, alcuni mesi fa, la professionista napoletana ne ha parlato raccontando che sua madre era molto giovane e che, in quel periodo, quella forma di tumore era ancora poco conosciuto. Purtroppo, a causa delle scarse cure la donna è morta in giovane età e Carmelita non ha avuto modo di conoscerla bene. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso in vacanza in attesa di tornare con Pomeriggio Cinque

In attesa di vederla nuovamente sul piccolo schermo, ma meno frequente delle passate stagioni televisive, Barbara D’Urso da un apio di mesi si sta godendo un meritato relax. Il ritorno in televisione, con una nuova versione di Pomeriggio Cinque, è previsto per lunedì 6 settembre 2021.

In quell’occasione Carmelita metterà da parte il gossip e si occuperà di cronaca e attualità. Nel frattempo per la professionista partenopea gli ultimi scampoli di vacanza, che a giudicare dai quello che lei stessa condivide suoi suoi canali social ha passato solo nel Bel Paese, in particolare nella sua villa a Capalbio.