Federica Panicucci, il fidanzato umiliato pubblicamente: “È brutto, i soldi glielo rendono bello”.

Federica Panicci in vacanza con Marco Bacini

In attesa di vederla nuovamente al fianco del collega Francesco Vecchi per un’altra stagione di Mattino 5, al momento Federica Panicucci è in vacanza. La professionista toscana per il secondo anno consecutivo, causa pandemia, ha scelto di rimanere in Italia e godersi le bellezze nel nostro Paese.

Infatti, quest’anno la donna ha scelto la Sardegna, la sua amata Toscana e la Sicilia, in particolare il mare di Sciacca. Ovviamente al suo fianco l’inseparabile compagno di vita Marco Bacini. A tal proposito, recentemente l’imprenditore ha dovuto fare i conti con un hater che di certo non è stato tenero nei suoi confronti.

Il compagno della conduttrice offeso da un hater

“Lui è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”, è questo il commento che un leone da tastiera ha scritto sotto una delle ultime foto che Federica Panicucci ha condiviso sul suo account personale Instagram.

Uno scatto che ritrae la padrona di casa di Mattino 5 felice e sorridente abbracciata al suo compagno Marco Bacini. Proprio quest’ultimo, che è un imprenditore milanese è finito nel mirino del detrattore ma l’insinuazione nei suoi confronti non è piaciuta per nulla alla professionista toscana che di certo non è rimasta a guardare. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Le repliche piccate di Federica Panicucci e Marco Bacini

Infatti, dopo aver letto la cattiveria gratuita nei confronti del compagno Marco Bacini, la conduttrice Mediaset ha prontamente replicato a tono. “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”, ha scritto Federica Panicucci facendo il pienone di cuoricini rossi da parte dei suoi follower.

Ma non è finita qui. Immediatamente dopo è stato lo stesso imprenditore, offeso pubblicamente, ad intervenire con un altro leone da tastiera che si era lanciato in previsioni sulla fine della loro relazione sentimentale l’anno prossimo. “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…”, ha chiosato Bacini.