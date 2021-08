Simona Branchetti sul marito: “Perderlo è stata una ferita mortale”

Simona Branchetti e il successo con Morning News

L’esperimento Mediaset insieme a Videonews ha raccolto i suoi frutti: Morning News sta ottenendo un discreto successo a livello d’ascolti mettendo in grosse difficoltà la concorrenza, ovvero Uno Mattina.

Alla guida del talk d’approfondimento c’è Simona Branchetti, nota giornalista e conduttrice del Tg5. Una promozione per quest’ultima che è arrivata dopo un periodo abbastanza duro per lei. Infatti, prima che in Italia scoppiasse la pandemia la donna si è separata dal marito, l’avvocato Carlo Longari. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo alla professionista.

La fine del suo matrimonio con l’avvocato Carlo Longari

Quella vissuta un anno fa è stata una rottura drammatica per Simona Branchetti. Infatti la giornalista del Tg5, stando alle sue recenti dichiarazioni, credeva molto in questo matrimonio con Carlo Longari. La conduttrice di Morning News ha ammesso di soffrire ancora molto per questa separazione, tanto che a fatica è riuscita a parlarne in una recente intervista rilasciata al periodico DiPiù Tv.

“È stata una separazione drammatica. che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”, ha fatto sapere la donna.

Simona Branchetti e il matrimonio naufragato con Carlo Longari

Sempre al magazine DiPiù Tv, Simona Branchetti ha fatto sapere che grazie alle persone a lei care e il lavoro giornaliero l’hanno aiutata a non sprofondare in un tunnel dandole la possibilità di proseguire la sua vita senza abbattersi. La padrona di casa di Morning News e l’avvocato Carlo Longari si sono conosciuti cinque anni fa.

Le Il matrimonio è stato celebrato nel 2017 ma tra 2019 e il 2020, ovvero durante il periodo di pandemia la loro storia d’amore è arrivata al capolinea. I due ex coniugi non hanno avuto figli. In questo periodo di difficoltà, la giornalista ha avuto l’appoggio dell’ex marito Federico Quaranta, speaker radiofonico e conduttore televisivo.