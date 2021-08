Alfonso Signorini asfalta Raz Degan: “Spazzatura sono le richieste che hai fatto a Mediaset” (FOTO)

Raz Degan contro il Grande Fratello Vip

Dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Raz Degan e il giornalista Davide Maggio, finalmente Alfonso Signorini ha detto la sua sulla vicenda che coinvolge l’ex modello israeliano. Infatti, quest’ultimo sta screditando il Grande Fratello Vip parlando di “dignità non in vendita” e “casa piena di spazzatura”.

Giorni fa, l’ex fiamma di Paola Parale su Instagram ha scritto: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti. Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare 🐟🤠 #fakenews”.

Alfonso Signorini rompe il silenzio e dice la sua su Raz Degan

Nonostante le pesanti accuse da parte di Raz Degan, il blogger Davide Maggio è rimasto fermo nel sostenere che la trattativa col Grande Fratello Vip ci fosse realmente stata. Per questo motivo è voluto intervenire il padrone di casa del reality show Alfonso Signorini ha chiuso la vicenda attaccando direttamente il regista israeliano.

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”, ha scritto il giornalista sul suo settimanale Chi.

La contro replica di Davide Maggio su Twitter

Dopo le dichiarazioni che Alfonso Signorini ha pubblicato sul magazine Chi, lo stesso blogger Davide Maggio ha ripreso parola condividendo un nuovo post sul suo account Twitte. “Che ne dite possiamo lanciare l’hashtag #DeltaPagliaccio? Signorini conferma su Chi l’indiscrezione di DavideMaggio.it sulla partecipazione di Raz Degan al Grande Fratello Vip”, ha scritto il noto giornalista.