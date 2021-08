Oroscopo 20 agosto 2021: risvolti in amore per Leone, Capricorno precipitosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 agosto esortano i nati sotto il segno dell’Ariete ad approfittare di questo momento di abbondanza. I Capricorno non devono essere troppo precipitosi, mentre i Gemelli dovrebbero prestare attenzione ai loro desideri.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il periodo dell’abbondanza. Sia in campo professionale sia professionale sarete favoriti. Le vostre prestazioni professionali saranno davvero al top. Non abbattetevi e non arrendetevi al primo ostacolo, è del tutto normale ricevere dei no.

Toro. I traguardi più belli sono quelli che si ottengono lottando. Non lasciatevi prendere dal panico, tutto andrà per il verso giusto, ma dovete essere pazienti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete essere abbastanza cauti.

Gemelli. Attenti a quello che desiderate perché potrebbe realizzarsi e potreste non essere in grado di gestire le conseguenze. Per quanto riguarda le faccende personali, è opportuno che parliate con molta chiarezza.

Cancro. Buon momento per recuperare un rapporto in crisi. Coloro i quali hanno attraversato un momento difficile, a partire da questo fine settimana potranno recuperare. Sul lavoro adesso è necessario prendersi un momento per rilassarsi e recuperare le forze.

Leone. Interessanti risvolti in amore. Adesso potete pensare in grande. Se stavate pensando ad un trasloco, una convivenza o, perché no, un matrimonio, approfittate di questa ventata di positività. Anche sul lavoro ci sono dei cambiamenti.

Vergine. Le stelle sono a vostro favore, specie se siete single. In questo periodo siete più loquaci del solito, pertanto, non perdete il ritmo. In questo momento è opportuno cavalcare l’onda e non lasciare che certi treni vi sfuggano.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo di grandi ritorni. In questo momento dovete essere bravi a mettervi in gioco. Sia in campo sentimentale, sia professionale potrebbero esserci delle interessanti novità. Non siate troppo polemici in amore. Anche se qualcosa non vi sta bene imparate ad accettare le opinioni discordanti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 20 agosto vi invitano a riprendere in mano la vostra vita. In questi giorni vi siete lasciati un po’ andare e questo non va bene. La vita va vissuta in ogni suo piccolo dettaglio. Chi si ferma è perduto.

Sagittario. Il vostro umore non è certamente dei migliori, ad ogni modo, non tutto è perduto. Verso il pomeriggio la situazione migliorerà, pertanto, cercate di tenere duro almeno fino a quel momento della giornata.

Capricorno. Non siate troppo precipitosi. Se state pensando ad un cambiamento importante dal punto di vista sentimentale, valutate attentamente tutte le possibilità. Quello che oggi potrebbe sembrarvi un’idea grandiosa, tra qualche giorno potrebbe rivelarsi un disastro.

Acquario. Siete un po’ scocciati. Concentratevi di più sulle cose importanti e su quello che avete. Caratterialmente siete degli eterni insoddisfatti e questo potrebbe spingervi ad essere frustrati.

Pesci. Andate avanti dritti per la vostra strada senza pensare ad altro. Le stelle vi esortano ad inseguire i vostri sogni e a non lasciarvi intimorire da qualche rifiuto. Imparate a distinguere le critiche costruttive da quelle solamente distruttive.