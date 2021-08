GF Vip 6, polemica su Sonia Bruganelli: “Messa lì perché moglie di Paolo Bonolis”

Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip 6

Da lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip che, anche quest’anno, andrà in onda ben due volte a settimana. Alla guida del reality show, per la terza volta consecutiva, vedremo Alfonso Signorini che sarà affiancato da due nuove opinioniste più altre due che rappresenteranno il popolo Nip.

Al post di Pupo e Antonella Elia troveremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. E proprio su quest’ultima recentemente si sono sollevate delle polemiche sul web accusandola di essere stata ingaggiata solo perché è la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli opinionista: il web sbotta

In questi ultimi giorni i canali social del Grande Fratello Vip hanno mostrato la prima concorrente ufficiale, ovvero la cantante lirica Katia Ricciarelli ma anche le due nuove opinioniste. La presenza di Sonia Bruganelli nel cast della sesta edizione del reality show di Canale 5 non è passata inosservata al popolo del web e di conseguenza ha scatenato una serie di polemiche sui vari social network.

In tanti si sono scagliati contro la nota imprenditrice romana, alludendo al fatto che ricoprirà il ruolo di opinionista del GF Vip 6, solo perché fa parte della categoria ‘moglie di’. “Non la sopporto, quasi quasi rimpiango Antonella Elia”, ha scritto un utente menzionando anche l’opinionista della quinta edizione terminata lo scorso marzo.

La rabbia del popolo del web

Ma gli sfoghi degli utenti web contro Sonia Bruganelli non sono terminati qui. “Si trova lì solo perché è la moglie di Paolo Bonolis. Vedremo di che pasta è fatta”, ha scritto un internauta, commentando il post social del Grande Fratello Vip con l’annuncio di Sonia come nuova opinionista.

“Che vergogna. Ma chi è?”, scrive ha scritto un altro sostenitore del reality show di Canale 5. Altri internauti si sono lamentati del fatto che vengano riproposte, ogni anno, sempre le stesse trasmissioni in prima serata. “Più che sincera e vera, direi raccomandata. Praticamente una mezza sconosciuta, piazzata lì dal marito. Antipaticissima”, ha scritto una altra fan del format contro la moglie di Paolo Bonolis.