Elettra Lamborghini, il costume è troppo piccolo per contenere le sue grazie: “‘Si vede tutto'” (FOTO)

Elettra Lamborghini in vacanza a Montecarlo

Nonostante siamo agli sgoccioli, la calda estate di Elettra Lamborghini continua nelle splendida località di Montecarlo. Ovviamente l’influencer bolognese documenta il tutto sui suoi canali social. Dopo la scatenata vacanza nell’isola greca di Mykonos con il marito Afrojack, e successivamente un’escursione in Belgio dai suoceri, la cantante ed ereditiera ha dato spettacolo nelle acque monegasche.

Con l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 un gruppo di amici e amiche, testimoniando il tutto con una serie di contenuti prontamente postati tra le Stories di Instagram. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro accaduto.

L’ereditiera bolognese ironizza coi follower di Instagram

Contenuti social che mostrano Elettra Lamborghini impegnata mentre gonfia dei salvagenti e gonfiabili. Nel frattempo l’ereditiera bolognese ha voluto ironizzare con delle battute piuttosto maliziosa.

“Se fai un po’ di molleggio non è malvagio”, ha detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, che in questa calda estate sta facendo il giro di tutte le spiagge d’Italia. “Basta mi sono rotta”, ha continuato la cantante sul suo seguitissimo profilo Instagram prima di tuffarsi in mare. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini e quel costume che non contiene le sue forme

Nella Storia in questione Elettra Lamborghini si mostra con un costume intero bianco, ma decisamente troppo piccolo per contenere le sue grazie generose. Insieme all’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 era presente un’altra bellissima, ovvero la star di Instagram Ludovica Pagani.

Quest’ultima e la cantante emiliana formano una coppia decisamente esplosiva, in grado di provocare uno tsunami sulla Costa Azzurra a largo di Montecarlo. Quando l’ereditiera si è girata, però, non c’è canotto che tenga: il tatuaggio della ragazza sui glutei esalta quello che in tanti definiscono un “Lato B pompatissimo”. “Il mio c***o è vero come me”, ha assicurato la diretta interessata. Ovviamente non sono mancati i commenti positivi da parte di tutti coloro che la seguono sui social network.