Karina Cascella ritorna a Uomini e Donne? Lei: “Finireste per odiarmi di nuovo”

Karina Cascella risponde alle domande dei follower di Instagram

Senza ombra di dubbio Karina Cascella è una delle opinioniste più affermate della televisione italiana. Inoltre, l’ex volto di Uomini e Donne ha anche un grosso seguito sui suoi canali social.

Negli ultimi giorni la donna è tornata a far parlar di sé non per delle polemiche, ma per delle risposte che ha dato a dei follower di Instagram. Dei quesiti in merito alla sua possibile partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e ad un probabile ritorno a Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere nello cosa ha dichiarato.

L’opinionista non parteciperà al Grande Fratello Vip 6

Tutto è partito da un follower che nel box domande posto all’interno delle Stories dell’influencer le ha espressamente chiesto: “Beh non ti serve ma se fai il Grande Fratello Vip lo vincerai di sicuro. Hai un carattere deciso“.

A quel punto la diretta interessata non è rimasta a guardare, commentato in questo modo: “E anche quest’anno lascerò ad altri volentieri il posto. A onor del vero però c’è da dire che non mi ha contattato nessuno. Forse perché già conoscono la risposta ormai”.

Karina Cascella non farà parte di Uomini e Donne

Nulla da fare, dunque, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì 13 settembre 2021. La risposta di Karina Cascella era accompagnata da emoticon che ridono. Con molta probabilità, però, l’opinionista da casa sua terrà compagnia a tutti coloro che la seguono su Instagram dicendo la sua sul reality show di Canale 5.

Mentre, per quanto riguarda Uomini e Donne, l’ex fiamma di Salvatore Angelucci ha risposto al seguente commento: “Perché non torni a Uomini e Donne? Vorrei vederti commentare il trono Over“. La replica della donna è arrivata immediata: “Ragazzi, vi prego. Ne avrei una per tutti. Finireste per odiarmi di nuovo”. Tutti i seguaci avranno modo di vederla solamente suk social dato che la scorsa stagione tv ha deciso di non far più parte degli opinionisti di Barbara D’Urso.