Oroscopo 21 agosto 2021: Vergine in rimonta, Sagittario verso delle conferme

Le previsioni dell’oroscopo del 21 agosto denotano un periodo di ripresa per i Vergine. I Sagittario avranno delle soddisfazioni e i Gemelli continuano ad essere sottotono

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di svelare le vostre carte e mostrare a tutti l’asso che avete nella manica. Per vincere una guerra è necessario far credere all’avversario che stia facendo le mosse giuste. Solo in questo modo riuscirete a sferrare il colpo di grazia e a sbaragliare tutti.

Toro. Avvincente e piena di cose da fare, la giornata odierna sarà piuttosto impegnativa. Questo è un bene in quanto avere la testa da un’altra parte vi sarà di grande aiuto a distogliere l’attenzione da ciò che vi turba.

Gemelli. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di transizione un po’ burrascoso. L’Oroscopo del 21 agosto vi invita a non perdere la concentrazione e, soprattutto, la calma, specie per quanto riguarda le faccende professionali.

Cancro. Non voltatevi dall’altra parte nel momento in cui si manifesta un problema. La soluzione migliore è sempre quella di affrontare le cose e prenderle di petto. Anche in campo sentimentale bisogna fare un po’ di chiarezza.

Leone. Interessanti risvolti sul fronte delle faccende di cuore. Specie i cuori solitari potrebbero ricevere qualche soddisfazione interessante. Sul lavoro, invece, i ruoli di leadership potrebbero essere minati da qualche colpo basso, siate attenti.

Vergine. Coloro i quali si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia, a partire da oggi vivranno dei miglioramenti. Delle risposte che stavate aspettando con ansia potrebbero arrivare lasciandovi senza parole.

Previsioni 21 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. La vita di coppia procede con qualche difficoltà. In questo periodo potrebbero manifestarsi dei problemi specie per quanto riguarda le convivenze o i rapporti di vecchia data. Quelli appena nati, invece, godranno del piacere degli inizi.

Scorpione. Secondo l’oroscopo oggi è meglio non intavolare discussioni, specie se avete a che fare con i segni di fuoco. Le stelle vi invitano a tenere sotto controllo le emozioni, almeno in questi giorni. Siete un po’ troppo suscettibili.

Sagittario. In campo professionale verrete spiazzati da delle conferme. Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 21 agosto vi invitano a rincarare la dose adesso che la situazione gira in modo positivo. L’amore, invece, è un po’ altalenante.

Capricorno. In amore siete abbastanza propensi verso il partner, un po’ meno per quanto riguarda i rapporti d’amicizia. Questo non è il periodo adatto per fare delle nuove conoscenze in quanto non siete molto loquaci. Sul lavoro dovete cogliere al volo certe occasioni.

Acquario. La vita vi porrà dinanzi un bivio. In questi giorni potreste trovarvi a dover prendere una decisione che non vi lascerà scampo, a qualcosa sarete comunque costretti a rinunciare. Sul fronte delle relazioni professionali, invece, tutto procede secondo i piani.

Pesci. I nati sotto questo segno non avranno molte difficoltà a rifarsi una vita. Se avete appena concluso un rapporto sentimentale o professionale, sarete perfettamente in grado di rimettervi in carreggiata. Gli altri potrebbero provare una certa invidia per questo.