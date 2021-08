Walter Nudo: “Stavo per morire. Non ho più soldi, ma dico addio alla tv”

L’annuncio di Walter Nudo

Qualche anno fa, a grande sorpresa, Walter Nudo ha annunciato di voler lasciare per sempre la televisione. A distanza di tempo l’attore è tornato sull’argomento ribadendo ancora una volta la sua intenzione di non voler più far parte di programmi del piccolo schermo e che l’hanno reso popolare.

In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, il vincitore del Grande Fratello Vip ha confessato che anche se non ha denaro da parte non parteciperà ad altri reality show. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

L’attore rivela perché non vuole fare più reality show

Intervista dal Corriere della Sera Walter Nudo ha confessato che nel 20219 ha avuto due ictus e subìto un delicato intervento chirurgico al cuore. Ha visto la morte negli occhi. “E pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?” “Le cose materiali? Io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Il mio è un vero addio alla tv sì, dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”, ha fatto sapere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Walter Nudo: perché ha lasciato la televisione

Nel corso della lunga intervista Walter Nudo ha spiegato a tutti per quale ragione si è ritirato dalle scene. L’attore non vuole più avere a che fare con la televisione italiana. Ha detto di non rinnegarla, anzi ha ringraziata la tv dopo quasi 25 anni di carriera, tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai. Ora però è arrivato il momento di uscirne fuori. Lui non giudica chi la fa, ma semplicemente non fa più per lui. Perché si è reso conto che in questa momento della sua vita che c’è un cambiamento, una trasformazione.

“Io sto vivendo una trasformazione, che anzi è iniziata un po’ di tempo fa e forse è già avvenuta. Staremo insieme ancora, ma in un’altra maniera. Quello che facevo non mi dava più soddisfazione. Magari qualcuno può cogliere qualcosa, può servirsi di qualcosa perché ne ha bisogno in qualche campo della sua vita. Ma senza presunzione, non voglio insegnare niente a nessuno, che sia chiaro. Voglio solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze, quello che ho capito e imparato. E se qualcuno passa e vede che c’è qualcosa che può servire alla sua vita può prenderlo. Per questo continuo a fare questi video. Il motivo per cui mi sono tolto dalla tv italiana è perché non era più il campo in cui potevo servire le persone come voglio adesso, in questo momento della mia vita. Spero di non aver offeso o deluso nessuno”, ha fatto sapere l’attore.