Alessia Marcuzzi verso Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su di lei (FOTO)

Alessia Marcuzzi alla corte di Milly Carlucci? Il rumor

Come tutti ben sanno un paio di messi fa, attraverso i suoi canali social, Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset dopo ben 25 anni di onorata carriera. Una decisione inattesa che ovviamente ha lasciato tutti di stucco. Secondo le ultime indiscrezioni la professionista romana sarebbe stata contattata da Discovery, ma nelle ultime ore è giunto un rumor clamoroso.

Stando a quanto riporta il magazine Diva e Donna, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi sulla Pinella per farla partecipare alla 16esima edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via ad ottobre. (Continua dopo il post)

🔴 #BallandoConLeStelle, Milly Carlucci punta a portare in prima serata su Rai 1 #AlessiaMarcuzzi, reduce dall’addio a sorpresa a Mediaset (#DivaEDonna) — cheTVfa.it (@cheTVfa) August 19, 2021

La Pinella nel cast di Ballando con le Stelle?

Con molta probabilità difficilmente vedremo Alessia Marcuzzi nel cast dei ballerini vip per la 16esima edizione di Ballando con le Stelle. Forse la Pinella sarà una ballerina per una notte, oppure rivestirà un ruolo pensato per lei dalla padrona di casa Milly Carlucci.

Per il momento però né la conduttrice abruzzese, né l’ex padrona di casa del Grande Fratello e de Le Iene Show hanno confermato o smentito questa voce che circola con insistenza sul web. In ogni caso. se tutto fosse vero. sarebbe un gran colpo per la presentatrice di Rai Uno.

Alessia Marcuzzi, l’addio a Mediaset

Come accennato prima, nel mese di luglio Alessia Marcuzzi con un lungo post sui social ha annunciato l’addio all’azienda televisiva per la quale ha lavorato per un quarto di secolo. In quel messaggio la Pinella ha scritto che dopo 25 anni in Mediaset ha deciso di prendersi un momento per sé, perché non riesce più a immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

“È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto, e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì, e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, ha fatto sapere la conduttrice romana.