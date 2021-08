Raimondo Todaro tuona contro Milly Carlucci: “Non ti ho tradita, ma voglio altre emozioni”

Raimondo Todaro si confessa al magazine Oggi

Dopo l’annuncio social di pochi giorni fa, Raimondo Todaro ha deciso per la prima volta di parlare del suo abbandono dopo 15 anni a Ballando con le Stelle. Il danzatore siciliano lo ha fatto in esclusiva per il magazine Oggi.

In quell’a circostanza il professionista che ha negato una trattativa con Amici di Maria De Filippi, ha detto la sua anche sulle risposte irritate di Milly Carlucci. “Milly non ti ho tradita, ma voglio altre emozioni”, ha tuonato il ragazzo.

Il ballerino siciliano smentisce che andrà ad Amici di Maria De Filippi

Intervistato dal settimanale Oggi Raimondo Todaro finalmente ha rotto il silenzio sul suo addio a Ballando con le Stelle e il suo possibile approdo ad Amici. “Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse”, ha fatto sapere il ballerino siculo.

Quest’ultimo, inoltre, ha spiegato anche: “Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly Carlucci lo sa…”.

Raimondo Todaro su Milly Carlucci

Sempre nella stessa intervista per il periodico Oggi, Raimondo Todaro ha voluto replicare alle pesanti frasi pronunciate da Milly Carlucci nei suoi confronti. “Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto… Io sono a posto con la mia coscienza, nessuno sgarro: sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. È del tutto naturale che senta l’esigenza di sperimentare. Non l’ho mai nascosto: ho voglia di provare a fare anche altro”.

Infine, l’ex volto del talent show di Rai Uno e della conduttrice abruzzese ha confidato anche: “La ringrazierò sempre per quello che sono diventato”. In conclusione si è giustificato per non averle parlato di persona: “Ho preso il Covid e non potevo certo uscire per incontrarla”.