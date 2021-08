Elettra Lamborghini, la triste confessione: “Sono mesi che non lo faccio”

Elettra Lamborghini torna a fare palestra dopo mesi

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi per Elettra Lamborghini. Infatti, tra l’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi 15, la promozione del singolo Pistolero con tanto di concerti e ora le vacanza col marito e poi gli amici hanno fatto si che la cantante non mettesse più piede in palestra. Ora che ha un po’ di tregua l’ereditiera emiliana ha deciso di mettersi d’impegno e riprendere l’attività fisica.

A farlo sapere è stata lei stessa condividendo una serie di contenuti tra le Stories di Instagram dove la si vede impegnata durante gli allenamenti in palestra. “Sono mesi che non mi alleno”, ha detto la ragazza mentre si trovava sopra un tapis roulant a Montecarlo. Inoltre, la giovane artista ha condiviso degli scatti del meraviglioso Principato. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha fatto ultimamente l’ex coach di The Voice of Italy.

L’ereditiera bolognese ironizza sul suo lato B

Anche stravolta Elettra Lamborghini ha voluto stupire i suoi milioni di follower su Instagram mostrandosi a loro mentre si allena per recuperare il tempo perso. In una Storia la si vede mentre mostra il suo lato B e la cantante ha ironizzato così: “Il mio lato B è vero come me”.

Ovviamente, come era prevedibile, i seguaci della ragazza hanno dato modo di apprezzare il regalino della loro beniamina. Alcuni sono rimasti senza parole, mentre altri hanno paragonato l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 alle migliori opere di Picasso.

Elettra Lamborghini si rilassa con amici a Montecarlo

Come accennato prima, dopo la vacanza insieme al marito per andare a trovare i suoceri, al momento Elettra Lamborghini si sta divertendo a Montecarlo in compagnia di amici e amiche.

Qualche ora fa, nelle Stories di Instagram sono state condivise delle clip dove la si vede mentre è intenta a delle opera di gonfiaggio. Un gesto che ha divertito parecchio la diretta interessata al punto che rivolgendosi ai follower di IG ha detto: “Se molleggi non è male”.