Kikò Nalli su tutte le furie: “Ambra dice bugie su me e Tina Cipollari”

Kikò Nalli furioso per le dichiarazioni di Ambra Lombardo

A quanto pare Kikò Nalli sarebbe particolarmente irritato con la sua ex fiamma Ambra Lombardo. Ricordiamo che quest’ultima e l’hair stilyst romano si erano conosciuti all’interno della casa del Fratello di Barbara D’Urso in onda nel 2019. A detta della professoressa siciliana, il parrucchiere è ancora innamorato dell’ex moglie Tina Cipollari.

Delle affermazioni abbastanza forti che ha mandato su tutte le furie sia il diretto interessato che la storica sia opinionista di Uomini e Donne. In particolar modo perché la vamp frusinate da qualche anno è felicemente fidanzata con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara.

Il parrucchiere romano rivela di non amare più Tina Cipollari

Dopo aver seccamente smentito sul suo account Instagram le recenti dichiarazioni della sua ex Ambra Lombardo, Kikò Nalli ha ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo facendo delle puntualizzazioni. In tale circostanza il parrucchiere romano ha confessato che non prova più amore per Tina Cipollari.

L’ex gieffino ha assicurato di aver mantenuto un buon legame con l’ex consorte solo ed esclusivamente per il bene dei tre figli, Francesco, Mattias e Gianluca. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha detto: “Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”.

Kikò Nalli e la storia con Ambra Lombardo

Chi ha seguito il Grande Fratello nel 2019 sa perfettamente che dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno iniziato una storia a distanza, tra la Capitale e Milano. Il parrucchiere ha rivelato che aveva bisogno dei suoi tempi per impostare la vita nel migliore dei modi dopo il suo matrimonio naufragato con Tina Cipollari.

Inoltre, l’uomo non voleva assolutamente trascurare i suoi tre figli e il lavoro, che gli ha sempre regalato delle enormi soddisfazioni. Al magazine Nuovo l’hair stilyst ha voluto puntualizzare che la separazione da Ambra Lombardo è giunta di comune accordo. Infine, ha ammesso di non aver mai chiuso del tutto le porte alla sua ex moglie al contrario di Ambra, che considera invece la loro relazione sentimentale morta e sepolta.