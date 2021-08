Tina Cipollari, sparita dai social, spiegato il motivo

Tina Cipollari dopo una lunga assenza dai social è finalmente riapparsa

Tina Cipollari ha fatto preoccupare molto per la sua assenza dai social. Infatti, l’ultimo post risalente a fine gennaio ha destato molta ansia tra i suoi seguaci che si sono chiesti se le fosse accaduto qualcosa. Una decisione alquanto sospetta che aveva allarmato i fan.

Ma ora arrivati ad agosto, e quasi vicini all’inizio di una nuova stagione di Uomini e donne, l’amata opinionista è riapparsa. Ma la vera domanda è: perchè era sparita? Andiamo a vedere cosa è successo.

Tina Cipollari sparita dai social

C’ è da precisare che Tina Cipollari non è mai stata una grande amante die social. L’opinionista ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori nonostante il suo lavoro. Motivo per cui quando può evita collegamenti e informazioni intime. Questa sua strana sparizione quindi non è un problema anche perchè poche ore fa è riapparsa con un post molto particolare.

Nella foto, si vede una Tina diversa, in versione fumettistica. Una sua immagine disegnata da qualche suo fan vista anche la didascalia. Il motivo? Molti hanno pensato che potrebbe significare un modo carino e divertente per annunciare il suo ritorno sui social.

Altri, invece, hanno pensato che tra trasloco, casa, e figli non abbia avuto abbastanza tempo da dedicare ai suoi numerosissimi seguaci.

La nuova vita dell’opinionista

La simpaticissima vamp di Uomini e donne è pronta a ritornare nel format. Dopo tante ipotesi e chiacchiere sul suo addio dal programma, Tina Cipollari conferma la sua presenza.

Ormai, il suo è un vero e proprio lavoro e possiamo dire che il pubblico non può fare a meno di lei. Dopo l’addio a Kikò Nalli, la bionda ha intrapreso una nuova relazione con un certo Vincenzo Ferrara.

Da mesi si parla di nozze tra i due, anche se di recente sono stati divisi. Tina, per amore, però, ha deciso di trasferirsi e lasciare Roma. nel mese di marzo si è trasferita a Torino, proprio per stare più vicina al suo compagno.