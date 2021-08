Slitta Mattino 5: Federica Panicucci sostituita da Simona Branchetti

Simona Branchetti si allunga con Morning News

Colpo di scena a Mediaset. Stando a Dagospia un storico programma di Canale 5 subirà uno slittamento di un paio di settimane a favore di un prodotto inaugurato lo scorso luglio. Infatti, il ritorno sul piccolo schermo di Federica Panicucci e il collega Francesco Vecchi, fissato per lunedì 6 settembre, è stato rinviato a sorpresa di 15 giorni.

Ad annunciarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela, dove ha pure ironizzato così: “Come avrà reagito?“. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere nella nuova stagione televisiva.

Lo scoop di Dagospia

Tale decisione, sempre se Mediaset darà la sua ufficialità, non è stata presa per penalizzare Federica Panicucci, quanto più per premiare la giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Infatti, quest’ultima con l’esperimento di informazione Morning News ha fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5 ottenendo sempre ottimi ascolti.

In più, a quanto pare tutto questo ad un costo pari a zero. “CANDELA FLASH! – MATTINO BOLLENTE A CANALE 5. MORNING NEWS, L’ESPERIMENTO A COSTO ZERO CONDOTTO DA SIMONA BRANCHETTI, FUNZIONA E VIENE PREMIATO: LA TRASMISSIONE SI ALLUNGHERA’ DI DUE SETTIMANE FACENDO SLITTARE, A SORPRESA, MATTINO 5 AL 20 SETTEMBRE. COME AVRANNO REAGITO ALLA NOTIZIA I CONDUTTORI FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI?”, si legge sul portale Dagospia. Quale sarà la reazione della professionista toscana che al momento si trova in vacanza col compagno Marco Bacini a Forte dei Marmi? (Continua dopo il post)

La scelta di Mediaset

Lo scorso luglio, durante la presentazione dei palinsesti autunnali 2021/2022, il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che le reti Mediaset vogliono puntare maggiormente all’informazione pura. Tale scelta che ha portato alla sospensione dei dei programmi di Barbara D’Urso, ovvero Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Secondo l’azienda televisiva di Cologno Monzese, ai tempi del Covid e di un rinnovato sentiment popolare, non hanno più senso’ trasmissioni televisive di infotainment in cui si mescolano cronaca nera, quella rosa, politica e gossip.