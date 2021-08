L’appello dell’ex volto di Uomini e Donne a Signorini: “Può succedere di tutto, prendimi al GF Vip” (FOTO)

Alessio Ceniccola vuole partecipare al GF Vip 6

Il prossimo 13 settembre in prima serata su Canale 5 prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche quest’anno, come il 2020, il reality show andrà in onda ben due volte a settimana. Al momento il cast non è stato ancora chiuso del tutto dato che ad oggi solo quello di Katia Ricciarelli è il nome ufficiale del concorrente che varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà.

Recentemente, però, un ex corteggiatore del Trono classico di Uomini e Donne, ovvero Alessio Ceniccola, si è proposto come inquilino del loft più spiato d’Italia. “Partecipare al Grande Fratello Vip? Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi. Sarebbe fig*. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei. Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto”, ha fatto sapere l’ex di Samantha Curcio.

Le parole su Uomini e Donne e l’amore

Ma lo sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne, Alessio Ceniccola non è finito qui. “Rifare Uomini e Donne? E’ stata un’esperienza positiva. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Quindi assolutamente si. Il trono a settembre? Non me l’hanno proposto. Nel caso ci penserei ma bisognerebbe vedere”, ha fatto sapere l’ex fiamma di Samantha Curcio. Poi, riguardo l’amore, il ragazzo ha aggiunto: “Se sono innamorato? Non è che uno si innamora così facilmente. Anzi difficilissimo. Quindi no. Sono ancora sulla piazza”. (Continua dopo il post)

Alessio Cennicola sbotta contro gli haters

Da quando Samantha Curcio e Alessio Cennicola non formano più una coppia, quest’ultimo è stato preso di mira da tanti utenti web che lo hanno criticato aspramente. Uno di essi gli ha detto: “Allora visto che rispondi solo alle cose che riguardano te, ti chiedo direttamente perché sei stato falso”.

A quel punto il ragazzo che vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6 ha replicato così: “Ma fatemi capire una situazione. Ma quando due persone si lasciano perché uno è falso? Due persone si lasciano. Basta! Punto. Falso di cosa?”.