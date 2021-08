Maria De Filippi, sapete perchè non ha avuti figli naturali? La rivelazione inaspettata

Come in molti sapranno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli in modo naturale. La coppia ha deciso di adottarne uno nel 2004, Gabriele oggi 30enne affermato nel mondo della televisione.

Ma perché Maria ha deciso così? Alcuni hanno ipotizzato che sia Costanzo che la De Filippi non potesse avere figli, altri invece sono convinti che il motivo è la carriera. Ma vediamo insieme qual’è la verità.

Maria De Filippi e il motivo della mancata maternità

Tante donne, impegnate con il lavoro e il successo come Maria De Filippi decidono di non prendersi l’impegno di diventare madri e di lasciarli i loro bambini a tate o babysitter che poi alla fine si occuperebbero di loro. C’è da dire che la presentatrice sarebbe stata di sicuro un ottima madre, visto il suo senso materno che spesso ha anche con i propri allievi della scuola di Amici.

Come già detto in precedenza, però, Maria un figlio ce l’ha e il legame tra lui e i genitori adottivi è molto forte. Gabriele ha deciso di seguire le orme della madre e oggi è un autore televisivo di successo e lavora alla Fascino, la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo.

La confessione intima della conduttrice

In una non recente intervista, Maria De Filippi ha parlato proprio della sua mancata maternità e del motivo per cui non ha avuto figli in modo naturale. La sua è una decisione che viene direttamente dall’amore. La conduttrice ha conosciuto Gabriele in orfanotrofio quando era poco più che un bambino e in quell’istante lo ha sentito suo.

La presentatrice ha voluto che diventasse subito suo figlio, nonostante avrebbe potuto concepire naturalmente uno proprio. L’adozione per lei è stata una delle esperienze più belle della sua vita e ancora oggi ricorda con emozione, il momento in cui insieme a Maurizio è andato a prenderlo in istituto.

Ad oggi, lei e Gabriele hanno un rapporto molto stabile e di grande fiducia anche se spesso Maria ha avuto paura che tra di loro qualcosa si potesse rompere. Lo stesso vale anche con Costanzo, padre e figlio sono in ottima sintonia.