GF Vip, Sonia Bruganelli e il commento malizioso su Adriana Volpe: “Quando capisce?” (FOTO)

La presentazione ufficiale delle opinioniste del GF Vip 6

Mancano ancora alcune settimane all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma le nuove opinioniste ufficiali del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini già ci regalano delle perle di trash.

Ovviamente ci stiamo riferendo a Sonia Bruganelli, moglie del mattatore di Avanti un altro Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, ex gieffina e conduttrice di Ogni Mattina su Tv8. Il profilo Instagram del programma Mediaset nella giornata di giovedì ha condiviso le foto delle sue due nuove opinioniste, facendo una breve presentazione.

La frecciatina velenosa di Sonia Bruganelli?

“Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male! Nomen omen… Adriana Volpe è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip”, è questa la didascalia che accompagna lo scatto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Ad attirare l’attenzione, però, è stato il commento di Sonia Bruganelli sotto al post in questione.

“Oddio… avevo letto ‘quando capisce’. Grande Adriana!!!”, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis. Si tratta solo di un commento ingenuo oppure di una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti della collega? In ogni caso, sembra proprio che il prossimo mese sulla rete ammiraglia Mediaset ne vedremo delle belle. (Continua dopo il post)

La replica di Adriana Volpe

Nemmeno Adriana Volpe si è risparmiata a commentare il post di presentazione di Sonia Bruganelli sui canali social del Grande Fratello Vip. “Imprevedibile, sincera, vera… sarà la spina nel fianco dei nostri Vipponi. Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa edizione del GfVip”, è la didascalia di presentazione della seconda opinionista del reality show di Canale 5.

Per l’occasione, l’account Instagram del programma Mediaset ha utilizzato uno scatto in cui la moglie di Paolo Bonolis indossa gli occhiali. Immediato il commento della conduttrice di Ogni Mattina: “L’occhiale ha sempre il suo perché ! In questa foto sembri più intellettuale”.