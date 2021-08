“Illegale”: Alessia Marcuzzi dimentica il costume, senza veli sugli scogli (FOTO)

Alessia Marcuzzi si mostra senza veli su Instagram

Nelle ultime ore Alessia Marcuzzi ha condiviso uno scatto senza veli su Instagram, facendo un regalo a tutti coloro che la seguono sul noto social network. L’ex volto di Canale 5, che dopo 25 anni di carriera a Mediaset a settembre potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle 16.

La Pinella ha letteralmente fatto impazzire i suoi ammiratori con una foto sensuale. L’ex padrona di casa de Le Iene Show si è fatta fotografare in mezzo agli scogli totalmente svestita. E non è finita qui. Infatti, la professionista romana si è fatta ritrarre anche in una posa davvero provocante, ovvero con le gambe strette al petto. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto di recente alla professionista capitolina. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Milly Carlucci la vorrebbe a Ballando con le Stelle 16

Il contenuto social condiviso da Alessia Marcuzzi ha fatto immediatamente il pienone di cuoricini rossi e commenti pieni di complimenti. Al di là degli scatti sexy che scatenano i seguaci, la Pinella nel frattempo starebbe subendo un corteggiamento da parte di un’altra conduttrice televisiva.

Stiamo parlando di di Milly Carlucci, che vorrebbe portare la professionista capitolina nel cast del suo storico talent show di Rai Uno, Ballando con le Stelle giunto alla 16esima edizione. Programma che qualche settimana fa ha perso uno dei suoi volti più noti, ovvero il danzatore siciliano Raimondo Todaro.

Alessia Marcuzzi restia nel partecipare al talent show di Rai Uno

Alessia Marcuzzi, ex volto di Mediaset, però, si sarebbe mostrata un po’ restia di fronte all’offerta di Milly Carlucci per una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle 16. C’è da vedere, ora , cosa farà la professionista romana.

Deciderà di accettare la proposta della concorrenza, ovvero Rai Uno, oppure sceglierà di passare un periodo di tempo completamente lontana dalla televisione? Staremo a vedere nei prossimi giorni che decisione prenderà la Pinella.