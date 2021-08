Aurora Ramazzotti, la cena con Salemi e Pretelli finisce in disgrazia: “Tolto il saluto”

Francesco Monte toglie il segui ad Aurora Ramazzotti

L’ex tronista Francesco Monte ha smesso di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram. Per quale ragione? Secondo il pensiero dei seguaci più attenti a queste dinamiche, il modello tarantino avrebbe deciso di non avere più la figlia di Michelle Hunziker tra i “seguiti” a causa di una Storia condivisa durante la serata di giovedì.

L’influencer e inviata De Le Iene, infatti, al momento si trova in vacanza a Mykonos col fidanzato Goffredo Cerza e lì ha incontrato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi che si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, sono sbarcati da qualche giorno sull’isola greca per rilassarsi e divertirsi.

La strana scelta dell’ex tronista

A quel punto, i quattro ragazzi hanno deciso di andare a cena insieme. Ovviamente i diretti interessati hanno documentato il tutto sui loro rispettivi profili social. I filmati e gli scatti condivisi da Aurora dalla Ramazzotti, però, avrebbero fatto storcere il naso a Francesco Monte, ex fiamma di Giulia Salemi.

E quando un seguace ha segnalato in Direct la situazione alla figlia di Michelle Hunziker, quest’ultima ha replicato facendosi delle grosse risate. Ad oggi, comunque, non è giunto nessun commento da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, che al momento è felicemente fidanzato con Isabella De Candia. Inoltre, il ragazzo è lanciato nel mondo della musica.

La storia naufragata tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Ricordiamo che tra Francesco Monte e Giulia Salemi, che hanno avuto una breve relazione sentimentale circa tre anni fa dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 3, è finita nel peggiore dei modi. Per tale ragione l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe addirittura infastidito per alcune Stories su Instagram che riguardano l’influencer italo-persiana.

Anche se per ora il modello tarantino non ha commentato l’intera faccenda. Mesi fa, durante la messa in onda del GF Vip 5 lo stesso l’ex naufrago ha minacciato querele se nella casa di Cinecittà si continuava a parlare di lui.