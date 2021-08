Isola dei Famosi, l’ex tronista Luca Dorigo sbotta: “Ecco perché non mi prenderanno mai”

Luca Dorigo parla de L’Isola dei Famosi

Ogni anno, alla vigilia di una nuova edizione de L’Isola dei Famosi in rete circola il nome di un probabile naufrago che alla fine non finisce mai nel cast ufficiale. Quello del 2019 Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne. Infatti, pare che un paio d’anni fa il noto dj è sto vicinissimo a volare per l’Honduras al posto di Jeremias Rodriguez. Tuttavia, alla fine il fratello di Belen e Cecilia è partito nonostante un infortunio.

Il ragazzo recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo confessando per quale motivo probabilmente non lo vedremo mai nel reality show condotti da Ilary Blasi. “Se mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Certo che sì. Non mi chiamano. Come mai? Penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà“, ha detto Dorigo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

L’ex tronista ha cambiato lavoro per necessità

Intervistato dal settimanale Nuovo, Luca Dorigo ha parlato anche della situazione particolare che sta vivendo da qualche tempo. Infatti, per via della pandemia l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto mettere da parte il suo lavoro da dj e fare il carpentiere.

“La situazione è quella che è. Fare il dj adesso è impossibile. Quindi adesso faccio qualsiasi lavoro. Ma non c’è niente di strano in questo. Non mi vergogno certo di tosare prati o posare pavimenti di parquet. Non si può mica stare fermi per troppo tempo. Mi domando con che coscienza la gente rimanga con le mani in mano nell’attesa che qualcosa cambi. I miei genitori mi hanno insegnato il senso del dovere. Poi quando si potrà tornerò finalmente a fare musica. Inoltre imparate più di un mestiere perché nella vita potrebbe sempre servirvi”, ha fatto sapere l’ex volto del Trono classico.

Luca Dorigo: “Ecco perché hanno preso Jeremias e non me all’Isola“

Nel corso della lunga intervista per il periodico diretto da Riccardo Signoretti il dj Luca Dorigo ha svelato ai lettori che un paio d’anni fa doveva entrare a L’Isola dei Famosi al posto del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez. Quest’ultimo si era rotto una mano ma alla fine secondo l’ex tronista avrebbero fatto carte false, per modo di dire e alla fine è partito con la mano rotta.

“Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese. Ok direi che ci siamo capiti. E a proposito de L’Isola dei Famosi, voci non vere hanno detto che ho avuto un flirt con Simona Ventura quando in realtà siamo molto amici, erano soltanto chiacchiere che mi avvicinavano a lei. Nel nostro mondo bastava un abbraccio, un sorriso, un bacio dato più vicino alla bocca ed era già flirt, noi eravamo figli dei paparazzi”, ha concluso il giovane.