Rosa Di Grazia potrebbe tornare ad Amici 21 come ballerina professionista

Giulia Stabile ballerina professionista di Amici 21? Il rumor

La 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi prenderà il via dopo la metà di settembre, in grande anticipo rispetto gli anni passati. Tra i professionisti che troveremo nel talent show di Canale 5 ci sarà un volto che il pubblico ha avuto modo di conoscere nei mesi passati.

Stiamo parlando di Giulia Stabile che, dopo varie indiscrezioni circolate in rete, recentemente ha confermato che la rivedremo nella scuola televisiva Mediaset che l’ha vista trionfare lo scorso maggio. Oltre alla fidanzata di Sangiovanni, arrivato secondo, però potrebbe tornare anche un’altra ex allieva di ballo, ovvero Rosa Di Grazia. A rendere noto questo rumor ci hanno pensato la rivista Novella 2000 e il portale web Coming Soon.

L’indiscrezione sull’ex allieva napoletana

Infatti, sui portali citati prima si legge: “Giulia, però, potrebbe non essere l’unica new entry tra i ballerini professionisti di Amici 21. Secondo molti, anche Rosa Di Grazia potrebbe tornare nella scuola in un ruolo inedito. Rosa Di Grazia potrebbe davvero fare il suo ritorno ad Amici 21. Il motivo? La stretta collaborazione nata tra l’ex allieva di Lorella Cuccarini e il coreografo Mattia Tuzzolino. Sarà davvero così? Staremo a vedere”.

I sostenitori dell’ex fidanzata di Deddy però, non dovrebbero gioire prima del tempo. dovrebbero Infatti, il fatto che la giovane danzatrice napoletana sia rimasta in ottimi rapporti con Lorella Cuccarini e che collabori con Mattia Tuzzolino non vuole dire che farà parte del cast di Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile dice la sua su Amici

In un’intervista realizzata non troppo tempo fa, l’ex allieva di danza Giulia Stabile ha detto la sua sull’esperienza ad Amici 20 parlando anche dell’ideatrice dello storico talent show di Canale 5 giunto alla 21esima edizione.

“È stata Maria De Filippi. Lì per lì non ci ho capito nulla. Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì. In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”, ha fatto sapere l’ex fiamma di Deddy.