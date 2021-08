Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la verità sul litigio: “Il pugnalato è un altro”

Lorella Cuccarini e Alberto Matano quando conducevano La vita in diretta

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno lavorato insieme per una sola stagione de La vita in diretta, tuttavia i due professionisti hanno avuto una brutta esperienza.

L’anno successivo, non solo per i contrasti interni, ma anche per delle scelte dettate alla pandemia, i vertici Rai hanno affidato la conduzione solitaria al giornalista calabrese. Prima dell’appuntamento finale dello storico contenitore pomeridiano, la soubrette capitolina si è sfogata attraverso una lettera aperta attaccando il collega. Le parole della 55enne, furono di fuoco scatenando una serie di polemiche.

La rabbia della soubrette romana

Dopo l’esperienza a La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha trovato collocazione su Canale 5, entrando nel cast di Amici di Maria De Filippi col ruolo di professoressa di ballo. Successivamente, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, la soubrette romana ha affrontato ancora una volta questo argomento riguardante Alberto Matano.

Dalla 55enne capitolina è arrivata una presa di posizione netta, con lei che parla di sé stessa come di una donna libera, che dopo 35 anni di televisione non ha più nulla da dimostrare. Poi, parlando della sua breve esperienza a La vita in diretta, la Cuccarini ha detto che resta un bel ricordo, nonostante si fosse lamentata di un atteggiamento “maschilista di un suo collega”. Ovviamente la donna non ha fatto il nome dell’ex mezzo busto del Tg1.

Le nuove dichiarazioni di Lorella Cuccarini

A distanza di tempo è arrivata una precisazione da parte di Lorella Cuccarini. “Se c’è stato un tradimento da parte mia, come si è detto, sappiate che non è vero. Il pugnalato è un altro. E quel che avevo scritto nella mia lettera di commiato già lo avevo comunicato al diretto interessato parecchio tempo prima”, ha fatto sapere la soubrette romana.

Per quanto riguarda il suo futuro in televisione, sarà nuovamente nel cast della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi ma con un ruolo differente. Infatti, da coach di ballo passerà al canto e il posto lo prenderà Raimondo Todaro.