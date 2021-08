Oroscopo 22 agosto 2021, classifica: Toro e Scorpione verso un cambiamento

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 22 agosto esortano i Toro e gli Scorpione ad agire in quanto il periodo è favorevole. I Cancro sono un po’ giù di corda, mentre i Pesci sono confusi.

Oroscopo primi sei segni

1 Toro. I nati sotto questo segno vivranno finalmente un momento di ripresa. Dopo tanti alti e bassi, finalmente, ci saranno delle soddisfazioni, specie dal punto di vista delle emozioni. In campo professionale, invece, dovete essere creativi e spiazzare la concorrenza con qualche colpo di scena.

2 Gemelli. La simpatia riuscirà a conquistare. In questo periodo siete molto carismatici, pertanto, non sarà difficile cadere ai vostri piedi. Per tale ragione, approfittate di questo momento se avete intenzione di fare colpo su di una persona. Sul lavoro, invece, la simpatia potrebbe non bastare.

3 Scorpione. L’Oroscopo del 22 agosto vi invita ad essere intraprendenti. Questo è un momento molto importante per molti di voi. C’è chi si sta trovando ad affrontare dei cambiamenti molto importanti, quindi, cercate di non lasciarvi cogliere di sorpresa. In amore dovete essere presenti.

4 Bilancia. La giornata si prospetta piuttosto intrigante. In campo professionale. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, questo potrebbe essere il momento più opportuno. Dal punto di vista delle emozioni invece, meglio non essere frettolosi o potreste fare cose di cui vi pentirete.

5 Vergine. Un rapporto potrà essere chiarito senza remore. In campo professionale è importante pensare al futuro, alla cosiddetta “gallina domani”. Ciò che oggi potrebbe sembrarvi buono potrebbe non esserlo per il futuro. In amore non sempre si riesce ad ottenere ciò che si vuole, ma questo non vale per voi in questo momento.

6 Acquario. La Luna è favorevole e questo favorisce i rapporti di coppia. In amore riuscirete a trovare una bella sintonia con il partner. Se siete single, invece, meglio non tirare troppo la corda e non essere troppo pretenziosi. Sul lavoro sarà necessario farsi strada nella giungla, siate cauti.

Previsioni 22 agosto ultimi sei segni

7 Ariete. Aggrapparsi ai ricordi non è quasi mai una scelta buona. Cercate di guardare al futuro e di comportarvi in modo più razionale. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto è opportuno non essere distratti, la piccola sciocchezza potrebbe distruggere tutto il lavoro fatto fino a questo momento.

8 Leone. Cercate di farvi forza e coraggio in amore. Se ci sono state delle discussioni, adesso è il momento di riscattarsi. Se avete torto imparate a chiedere scusa, o potreste pentirvi amaramente. I rapporti professionali potrebbero essere minati dalla concorrenza. Tenete gli occhi ben aperti.

9 Cancro. Alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Le previsioni dell’oroscopo dl 22 agosto vi invitano a darvi da fare. Non è importante quante cose abbiate già fatto, il tempo per voi sembra non sia mai abbastanza. Non abbattetevi e cercate di risolvere una questione per volta.

10 Sagittario. Il flusso di Venere potrebbe compromettere la stabilità delle relazioni in cui vi trovate. Se siete single, invece, potreste fare una certa fatica nel riuscire ad innamorarvi di nuovo. I fantasmi legati al vostro passato vanno spazzati via dalle novità.

11 Capricorno. Cercate di non trarre subito a conclusioni affrettate. I nati sotto questo segno potrebbero vivere un momento di burrasca che, nel caso in cui dovesse essere mal gestito, potrebbe trasformarsi in qualcosa di piuttosto grave. Non commettete scelleratezze sul lavoro e siate più parsimoniosi.

12 Pesci. Le previsioni dell’oroscopo per i nati sotto questo segno denotano una giornata un po’ particolare. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica e psicologica, per tale ragione potreste essere spinti a commettere qualche errore di valutazione. Non prendete decisioni tra oggi e domani.