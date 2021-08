Anna Tatangelo, nuovo format su Canale 5 L’indiscrezione: “Ha scatenato gelosie a Mediaset”

Anna Tatangelo alla guida di Scene da un matrimonio

Dopo oltre un decennio, dal prossimo autunno la domenica di Canale 5 sarà molto diversa. Infatti, stando ai nuovi palinsesti ci sarà più Barbara D’Urso con il suo Domenica Live. La professionista napoletana l’hanno ridimensionata e si è dovuta accontentare solamente di un format, Pomeriggio Cinque, anche se in versione ridotta e si occuperà di cronaca e attualità e non più di gossip.

A sostituirla saranno Anna Tatangelo con un nuovo show per famiglie, Scene da un matrimonio, e Silvia Toffanin con le interviste di Verissimo, che raddoppierà l’appuntamento del sabato. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sarebbe accaduto secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti.

La cantante di Sora avrebbe creato malumori a Mediaset

Tuttavia, la scelta di mettere Anna Tatangelo alla guida di uno storico programma come quello di Scene da un matrimonio, però, Secondo quanto riportato dal magazine Nuovo Tv avrebbe “scatenato gelosie e malumori”.

A quanto pare però, i telespettatori, sembrano essere dalla parte della cantante di Sora che credono molto nelle sue potenzialità. E anche l’ex compagna di Gigi D’Alessio sarebbe pronta a dimostrare di essere degna di ricoprire il ruolo di conduttrice e di andare contro la corazzata Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai Uno.

Anno da incorniciare per Anna Tatangelo

In tutto questo, Anna Tatangelo ha fatto sapere anche di essere molto grata a Michelle Hunziker, che l’ha l’anno scorso l’ha scelta come giurata di All Together Now. In più l’ha riconfermata anche per la prossima edizione che dovrebbe partire in autunno. “Grazie Michelle perché sei davvero unica”, ha fatto sapere la cantante frusinate.

Mentre, dal punto di vista della vita privata, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore con il rapper Livio Cori. Per lei si tratta, in partica, di un grande anno. Infatti, prima il ruolo di coach nel programma della collega svizzera, poi la conduzione di Scene da un matrimonio e infine la musica con il suo ultimo album dal titolo Annazero.