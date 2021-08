Belen Rodriguez sbotta: “Un mondo in cui la mala educazione è la normalità” (FOTO)

Belen Rodriguez torna attiva su Instagram

Dopo il parto della sua secondogenita Luna Marì, Belen Rodriguez si è presa una piccola pausa dai social network. Ora la soubrette argentina è tornata più carica di prima facendo una riflessione su Instagram. In pratica, la 36enne sudamericana postando una sua nuova foto ha mostrato un grande disappunto.

“Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo. Un mondo così al contrario”, ha scritto la conduttrice di Tu sì que vales. Ma con chi c’è l’ha? E’ un discorso fatto in generale o rivolto ad una persona ben precisa? (Continua dopo il post)

La riflessione della soubrette argentina

Belen Rodriguez sta attraversando un periodo roseo dopo la nascita della sua seconda figlia Luna Marì e al fianco del compagno Antonino Spinalbese. Tuttavia, nelle ultime ore la soubrette argentina ha fatto una lunga riflessione sul suo account personale Instagram che di certo non è passato inosservato ai dieci milioni di followwer che la seguono sul noto social network.

Condividendo una sua foto che la mostra in costume, la 36enne ha inserito la seguente didascalia: “Il problema è che viviamo in un mondo in cui più stronz* sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta“. Il discorso fatto dalla conduttrice di Tu sì que vales ha trovato il pieno appoggio da parte dei seguaci. Infatti, sotto il contenuto in questione sono apparsi i seguenti commenti: “Sante parole Belen”, “Hai proprio ragione”, “Già, la profondità dell’anima e i sentimenti nobili fanno paura su questa terra dove regna opportunismo, egoismo e tanta maleducazione”.

Belen Rodriguez insieme a Santiago De Martino

Nel frattempo, sempre nella stessa giornata Belen Rodriguez ha postato anche degli scatti che la mostrano insieme al primogenito Santiago. La modella argentina si è resa conto di un dettaglio, ossia del fatto che il figlio nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino stia crescendo velocemente.

Tutto è nato quando il ragazzino ha fatto vedere il suo piede e una sua mano alla madre e lei ha scritto: “Niente, Santi ormai ha il piede più grande della mia mano“. Successivamente, in una clip la 36enne ha dato un bacio al figlio dicendogli: “Come è bella l’estate. Come è bello quando ti sveglia questo bambino!”.