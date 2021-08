Dayane Mello lascia l’Italia per il Brasile ed esce allo scoperto: nuovo amore (FOTO)

Dayane Mello vola in Brasile per lavoro e non solo

Dopo tantissimi mesi, finalmente Dayane Mello è riuscita a raggiungere la sua terra natia, il Brasile. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è uscita alla scoperto. Recentemente la modella ha preso un volo per il Sud America dove si trova al momento per affrontare degli impegni lavorativi e per passare del tempo insieme alla sa famiglia.

Ricordiamo che nel gir di pochi mesi l’ex gieffina ha subìto due gravissimi lutti: la madre e il fratello Lucas. Nella sua patria, però, sembra che l’amica di Rosalinda Cannavò abbia iniziato anche una nuova frequentazione con un bel ragazzo. Di chi si tratta? (Continua dopo la foto)

La modella brasiliana bacia Alexandre Cunha in pubblico: è amore?

Qualche ora fa l’ex gieffina Dayane Mello è stata ospite ad una cerimonia nuziale e, lasciando tutti a bocca aperta, ha condiviso una Stories sul suo profilo Instagram mentre la si vede baciare un uomo. Chi è? A quanto pare non si tratta di Andrea Turino, l’imprenditore campano che ha frequentato fino a qualche settimana fa. Si tratta del modello Alexandre Cunha. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexandre Cunha (@alexxxcunha)

Alexandre Cunha e Dayane Mello si conoscono di vecchia data

Il portale esperto di gossip Whoopsee ha rivelato che tempo fa l’ex gieffina Dayane Mello ha avuto una certa attenzione per il profilo Instagram di Alexandre Cunha, mettendo una pioggia di like alle foto del modello. Pare inoltre che la loro conoscenza sia piuttosto datata e non recente.

A questo punto non rimane da capire se il bacio, che, come è stato condiviso dal noto sito di pettegolezzi, è stato dato in bocca, sia un segno d’amicizia oppure se tra il ragazzo e l’ex concorrente del Grande Fratello ci sia qualcosa di più serio. Staremo a vedere nei prossimi giorni.