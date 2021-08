Briatore contro l’assessore di Forte dei Marmi: “Sei contro i turisti, io creo posti di lavoro”

Flavio Briatore tuona contro l’assessore Enrico Ghiselli

Nelle ultime Flavio Briatore attraverso i suoi canali social si è scagliato contro l’assessore di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli. Quest’ultimo recentemente si è scagliato contro il noto imprenditore e la sua socia in affari, la Parlamentare Daniela Santanchè.

Con una clip postato su Twitter l’ex marito di Elisabetta Gregoraci si è scagliato apertamente contro il politico locale toscano che, qualche giorno fa, ha apertamente dichiarato: “Personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti”.

La rabbia del noto imprenditore

Per chi non lo sapesse, Flavio Briatore e Daniela Santanchè a Forte dei Marmi sono proprietari Twiga beach club, un noto locale a ridosso della spiaggia. “È inconcepibile. Io e la Santanchè da quindici anni diamo posti di lavoro. Parli coi ragazzi che lavorano da noi, sono 150”, ha tuonato Briatore.

Dicendo anche: “Parli con le famiglie che lavorano da noi. Io non so come un assessore possa fare delle esternazioni del genere. Pensate questa gente che ha incarichi politici importanti di che forza sono. Caro Ghiselli Forte dei Marmi ha bisogno di turismo, l’Italia ha bisogno di turismo: è la prima azienda che abbiamo. Tu forse vivi in un altro mondo. Il turismo a Forte dei Marmi è il 50% dell’introito della gente che vive lì…”, si è sfogato l’ex manager della Formula Uno contro quanto detto da Ghiselli.

Il discorso del sindaco di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli

Dopo il pesante di Flavio Briatore contro l’assessore di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli, anche il primo cittadino della cittadina toscana, Bruno Murzi si è espresso sulla vicenda legata ai locali del noto imprenditore e della Santachè.

“La nostra cittadina è da sempre una sorta di patria dell’accoglienza per turisti e imprenditori. Ce ne fosse di gente che viene ad investire e creare posti di lavoro. E sono dunque felicissimo che gente del genere investa nella zona, in un momento del genere. Forte dei Marmi è sempre stata nota per un turismo di qualità, adatto alle famiglie, ma anche per un turismo di lusso”, ha detto il sindaco. Arriverà la replica dell’assessore.