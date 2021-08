Deddy e Rosa Di Grazia sono tornati insieme? Gli indizi (FOTO)

La storia di Deddy e Rosa Di Grazia ad Amici 20

La relazione sentimentale tra i due ex allievi di Amici Deddy e Rosa Di Grazia è giunto al capolinea lo scorso maggio. Il cantante e la ballerina napoletana, che potrebbe approdare come professionista del talent, hanno chiuso prima della conclusione del programma e, una volta fuori, non hanno nemmeno iniziato una storia insieme.

Ad inizio mese tra i due ragazzi c’è anche stato un accesso scontro social, ovvero quando lui ha messo a dei tweet contro la sua ex e la diretta interessata è sbottata su Twitter. Ora però, a distanza di qualche giorno potrebbe essere tornato il sereno tra la bella partenopea e Deddy. Le fan di quest’ultimo e della danzatrice sono convinti che i due siano segretamente tornati insieme.

La fine della loro relazione

I fan più attenti anno notato che Deddy e Rosa Di Grazia ultimamente hanno ricominciato a seguirsi su Instagram. Inoltre, immediatamente dopo l’ex allievo Aka7even che ha sempre mantenuto dei buoni rapporti con tutti e due, su Twitter ha scritto: “Ho una freccia come cupido. Buongiorn a stanz“.

Ma gli indizi di un possibile ricongiungimento non sono finiti qui. Infatti, durante una recente diretta Instagram del cantante, la ballerina napoletana si è unita alla live e ha commentato con tre cuori. (Continua dopo il post)

Ho una freccia come cupido 💘

Buongiorn a stanz! — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 21, 2021

Ritorno di fiamma tra Deddy e Rosa Di Grazia? Gli indizi

Ma la prova principe di un possibile riavvicinamento tra Rosa Di Grazia e Deddy è giunta sabato sera, ovvero quando il 20enne ha condiviso una Storia su Instagram in cui ha cantato ‘Potremmo Ritornare’, mentre sullo sfondo c’era un televisore che mandava in onda le immagini di un bacio tra lui e la sua ex fidanzata.

Nonostante questi indizi, al momento i due protagonisti di questa notizia di cronaca rosa non hanno né smentito e nemmeno confermato le voci. Resta il fatto che gli indizi ci sono tutti e i fan dell’ex coppia stanno sognando ad occhi aperti. I diretti interessati romperanno il silenzio in tal senso? Staremo a vedere.