Grande Fratello Vip 6, retroscena: potrebbe finire a maggio 2022

Il Grande Fratello Vip 6 prenderà il via il 13 settembre

Manca poco per l’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da 6 sarà uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Canale 5. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà il prossimo 13 settembre in prima serata e, come l’anno passato ci sarà il doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì.

Nonostante ciò, questa nuova edizione del programma di Canale 5, potrebbe passare alla storia. Il motivo? Stando ad alcune indiscrezioni il format potrebbe finire a maggio del 2022 diventato così la trasmissione più lunga di sempre.

Il GF Vip 6 durerà nove mesi?

Nello specifico, gli ultimi rumors sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip dicono che il conduttore Alfonso Signorini e tutti gli autori del reality show lavorano da settimane per trovare un cast di concorrenti in grado di creare numerose dinamiche all’interno della casa di Cinecittà.

L’idea del direttore del magazine Chi e della sua squadra di lavoro è quella di portare nel loft più spiato d’Italia dei personaggi forti che potrebbero ritrovarsi reclusi per diversi mesi. Ad oggi, infatti, gira voce che quella del GF Vip 6 potrebbe essere l’edizione più lunga della sua storia da quando va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

L’indiscrezione sul reality show di Canale 5

L’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 13 settembre, mentre il secondo appuntamento è previsto già il venerdì successivo. Nonostante ciò, quest’anno la finalissima del reality show di Canale 5 potrebbe svolgersi addirittura a maggio del 2022. Un’indiscrezione che, nel se venisse confermata dagli enti competenti, sarebbe qualcosa di clamoroso e unico.

In pratica, i concorrenti della nuova stagione potrebbero ritrovarsi rinchiusi dentro la casa più spiata d’Italia per reclusi ben nove mesi di fila. Si tratterebbe di un vero e proprio record che andrebbe a superare di gran luna quello del passato anno. Ricordiamo infatti che gli inquilini veterano del GF Vip 5 tra cui Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, rimasero nel reality Mediaset da settembre ad aprile. Staremo a vedere cosa accadrà.