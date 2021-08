Uomini e Donne: Gianni Sperti fuori dal cast? L’indiscrezione

Gianni Sperti fuori dal cast di Uomini e Donne?

Nelle ultime ore in rete è iniziata a circolare con insistenza un rumor clamoroso. Una voce che è stata diffusa dal noto Influencer Amedeo Venza. Nel dettaglio, sembra che uno storico protagonista di Uomini e Donne potrebbe non essere presente nel cast della 26esima stagione che prenderà il via a fine mese con le prime registrazioni.

Gianni Sperti si sta ancora rilassando nella sua amata Puglia. Di conseguenza i fan dell’opinionista sono parecchio preoccupati per la possibile assenza dell’ex ballerino di Amici al fianco della collega Tina Cipollari.

L’indiscrezione riportata da Amedeo Venza

Come anticipato nei precedenti articoli, domenica 29 agosto 2021 presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si registreranno i primi appuntamenti di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5, però, dovrà pazientare un altro po’ perché le puntate andranno in onda in televisione a partire da lunedì 13 settembre.

Stando ad un’indiscrezione circolata sui social, un volto storico del dating show potrebbe non essere stato confermato. Nello specifico, tra le Stories Instagram di Amedeo Venza, see ne vede una in cui riporta un’indiscrezione. “Voci di corridoio vedrebbero Gianni Sperti fuori dalla prossima edizione. Il programma dovrebbe iniziare le registrazioni tra pochi giorni e lui è ancora in Puglia con un amico”, ha scritto l’influencer parlando di un possibile e inatteso forfait di Gianni Sperti. Per attestare la sua tesi, ha mostrato ai seguaci uno scatto che l’opinionista ha realizzato poche ore prima a Locorotondo.

Un rumor che indispettisce i fan del dating show

Sempre su Instagram, Amedeo Venza ha detto di essere scettico e incredulo a tale indiscrezione che vorrebbe Gianni Sperti lontano da Uomini e Donne dopo ben vent’anni. Per tale ragione l’esperto di gossip ha chiesto un parere a tutti coloro che lo seguono sui social network: “Secondo voi sarà ancora opinionista?”.

In poche parole, le Stories del ragazzo sono bastate per insinuare nei numerosi telespettatori del programma di Maria De Filippi dei dubbi sulla partecipazione dell’opinionista alla 26esima stagione. Quella che debutterà su Canale il prossimo 13 settembre.