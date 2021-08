Oroscopo 23 agosto 2021: soddisfazioni per Bilancia, Pesci cauti

Le previsioni dell’oroscopo del 23 agosto esortano i Pesci ad essere cauti. I nati sotto il segno del Toro, invece, devono essere più attenti, mentre i Bilancia avranno delle soddisfazioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata si prospetta piuttosto intensa. Le cose da fare sono tante, ma la voglia non sarà altrettanto presente. Per tale ragione potreste trovarvi a dover rimandare delle cose che, in realtà sarebbe opportuno fare al più presto

Toro. L’oroscopo del giorno 23 agosto invita i nati sotto questo segno a non essere troppo maldestri. Invece di fare tutto e subito date tempo al tempo, le cose si sistemeranno da sole senza bisogno di zelo eccessivo.

Gemelli. Sarà molto facile perdere la pazienza in questi giorni. Le stelle sono un po’ dissonanti, pertanto, preannunciano una giornata piuttosto frenetica. Se avete ricevuto una delusione evitate di rimuginarci su. Nella vita è necessario mostrare un po’ di arguzia.

Cancro. Le relazioni sentimentali dovrebbero procedere senza grossi intoppi. Per contro, però la sfera professionale potrebbe riservarvi qualche spiacevole cambio di rotta. Non siate troppo maniaci del controllo.

Leone. La Luna vi invita a tenervi stretti gli amici, ma ancora di più i nemici. I vostri occhi sono troppo lipidi e sinceri per riuscire a vedere il marcio belle persone cattive. Ascoltate il parere di una persona cara.

Vergine. A lavare la testa agli asini si finisce solo per consumare l acqua e il sapone. Quando un caso è disperato, meglio rassegnarsi. Ricordate che chi nasce tondo non muore quadro.

Previsioni 23 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni. La cosa importante è che siate sempre voi stessi e non ci cimentiate in situazioni troppo complesse. Non badate alle apparenze, ma solo alla sostanza.

Scorpione. L’oroscopo del 23 agosto denota una giornata di grande controllo emotivo. Se non volete correre il rischio di diventare troppo freddo è meglio che teniate a bada questo aspetto.

Sagittario. Talvolta te tendete a trasformare anche i piccoli problemi quotidiani in qualcosa di più. Luglio è stato un mese molto importante per voi, specie dal punto di vista professionale è agosto e settembre con sono da meno.

Capricorno. Il vostro spirito di iniziativa et piuttosto alto è contagioso. Le persone che vi circondano, infatti, potrebbero essere pervase dalla vostra felicità e potrebbero essere spinte a “sfruttarvi” per i loro obiettivi.

Acquario. Buon momento per i rapporti di coppia. Chi si trova in una coppia stabile potrebbe avere qualche piccolo problema di comprensione. Ad ogni modo, le relazioni sono fatte anche di compromessi.

Pesci. Il lavoro procede abbastanza bene. Tornare alla routine non è mai cosa estremamente gradita, tuttavia, bisogna pur farlo. In campo sentimentale, invece, meglio essere cauti nei rapporti appena nati.