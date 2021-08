Barbara D’Urso: avete mai visto la sua casa? Una favola

La Regina di Mediaset abita a Cologno Monzese, vicino agli studi, in una casa da favola

E’ senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della televisione. Barbara D’Urso, originaria della Campania, fin da giovane si è trasferita al Nord per trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Dopo tanti sacrifici è riuscita nel suo intento e oggi vive proprio nei pressi di Cologno Monzese, in un’abitazione da sogno.

Ecco la bellissima casa di Barbara D’Urso

Barbara ha deciso di vivere nella periferia di Milano e non in centro come in molti hanno sempre pensato. La sua abitazione è possibile vederla da alcuni scatti che pubblica su Instagram.

Infatti, le immagini evidenziano una casa dove di certo non manca lusso e raffinatezza. Tutto un pò nel suo stile. Da amante di fiori, la presentatrice li tiene esposti praticamente in ogni angolo dell’abitazione, persino in bagno. (Continua dopo la foto)

Un bagno che in effetti sembra più una Spa. Anche la cucina è molto particolare e luminosa, tanto che il colore che prevale ovunque è il bianco. Lo stesso si può dire del salotto, ampio e con un bellissimo divano marrone che spezza a pennello.

Infine, non è da meno al camera da letto. Ciò che stupisce in modo particolare è la presenza di due grandi amici che le fanno compagnia ogni sera: si tratta id due mega orsacchiotti. (Continua dopo la foto)

L’appartamento ha anche una palestra personale

Nel mega appartamento di Barbara D’Urso, ovviamente non può mancare anche uno spazio dedicato alla sua grande passione. La conduttrice, ama molto prendersi cura del suo corpo e oltre a seguire una corretta alimentazione, pratica tantissimo sport. Anche in vacanza non rinuncia al benessere fisico e ogni mattina si dedica ad una corsetta.

A 64 anni Carmelita può fare invidia a chiunque anche ad una ragazzina. Come dicevano in precedenza, anche nella sua casa c’è una piccola palestra e proprio a questo spazio che si è ritagliata in casa, anche durante la pandemia si è tenuta allenata. Grazie a tutti quei post da lei pubblicati, è stato possibile vedere dove e come è stata durante la chiusura e attraverso dei video ha dato anche degli ottimi consigli alle sue seguaci.