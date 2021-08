GF Vip 6, Cecchi Paone attacca Pamela Prati: “Protesta sempre”

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 6? Il rumor

Ad oggi, oltre a Katia Ricciarelli non si conoscono i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, sul web nelle ultime settimane circola la voce che Pamela Prati potrebbe essere una nuova inquilina della casa più spiata d’Italia. Per la soubrette, se questo rumor, venisse confermato, si tratterebbe la seconda partecipazione per la donna.

Per questo motivo, una lettrice del magazine Nuovo Tv ha scritto alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone chiedendogli: “Povera Pamela. Protesta sempre perché viene perseguitata per la storia con Mark Caltagirone”. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è stato scritto sul periodico diretto da Riccardo Signoretti.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone sulla soubrette sarda

Dopo la prima esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è tornata al centro dell’attenzione mediatica per la vicenda Mark Caltagirone. Una storia che ha portato fortuna anche a Barbara D’Urso con il suo Live Non è la D’Urso.

Inoltre, altre trasmissioni televisive Rai e La7 hanno approfittato della situazione per parlare di questa faccenda. Il giornalista Alessandro Cecchi Paone sul magazine Nuovo Tv è sicuro sull’ex prima donna del Bagaglino: “Continua a sfruttare la telenovela con Mark Caltagirone”.

Lettrice di Nuovo Tv contro Pamela Prati

Sempre sulla rubrica di Nuovo Tv, la lettrice ha voluto dire il suo punto di vista su Pamela Prati. “Non so se la vedremo davvero al Grande Fratello Vip. Ma se fossi in lei starei chiusa in casa mia”, ha scritto la donna.

Ora c’è da vedere se il conduttore Alfonso Signorini accetterà di far partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Se per caso entrasse nella casa più spiata d’Italia, sicuramente la soubrette sarda non esiterà a parlare della vicenda Mark Caltagirone. In poche parole, l’opinionista e divulgatore scientifico ha bocciato categoricamente l’idea dell’ex gieffina nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere nei prossimi giorni.