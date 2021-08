Mattino 5, Federica Panicucci furiosa con dei giornalisti: “Cosa, grave, fake news…” (FOTO)

Federica Panicucci ha preso male lo slittamento di Mattino 5?

La scorsa settimana è stato annunciato l’allungamento di Morning News, il programma d’approfondimento di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. Infatti, invece del 3 il contenitore chiuderà i battenti il prossimo 17 settembre. Tale decisione comporterà lo slittamento di Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

A tal proposito, il quotidiano Il Tempo ha messo in giro delle indiscrezioni sulla presunta reazione della professionista toscana. “Pare che nel momento in cui sia stata comunicata la notizia a Federica Panicucci quest’ultima abbia avuto una sorta di mancamento. Che non la prendesse bene, per chi un po’ la conosce, era più che prevedibile. Qualcuno dice fosse furibonda”, si legge sul portale. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La conduttrice toscana su tutte le furie

Tuttavia, quanto riportato da Il Tempo per Federica Panicucci si tratta solo di fake news. Infatti, nella giornata di domenica la professionista Mediaset ha rotto il silenzio smentendo categoricamente di aver avuto una crisi di nervi e mancamento dopo aver appreso dello slittamento di Mattino 5.

Dopo aver detto che tale notizia è infondata, la compagna di Marco Bacini è sbottata così su Twitter e sulle Stories su Instagram: “In un momento storico in cui le fake news sono un grande problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti senza verificare le fonti, retweettino e riprendano le fake news”. (Continua dopo il post)

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe — Federica Panicucci (@fede_panicucci) August 22, 2021

Federica Panicucci smentisce tutto e parla di fake news

Quindi, Federica Panicucci ha seccamente smentito le voci sul suo conto circolate la scorsa settimana su una sua presunta reazione furiosa allo slittamento di Mattino 5. La professionista toscana e il collega Francesco Vecchi torneranno al timone dello storico rotocalco mattutino di Canale 5 a partire da lunedì 20 settembre 2021 mentre Morning News, come ha confermato la padrona di casa Simona Branchetti si allungherà per altre due settimane terminando venerdì 17.