Dayane Mello, bacio bollente sui IG: chi è il nuovo fidanzato, “Già entrato in famiglia” (FOTO)

Dayane Mello si è innamorata di nuovo

A quanto pare c’è un nuovo amore nella vita di Dayane Mello. La modella sudamericana, ed ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, recentemente ha ufficializzato la sua storia con alcuni scatti condivisi sui suoi seguitissimi canali social. Nelle foto in questione si vede l’ex gieffina scambiarsi un bacio appassionato con un modello.

Un’immagine che in pochissimo tempo è diventata virale e che fa sognare tutti i fan della brasiliana. Sembra proprio che la ragazza abbia già accantonato il flirt con l’imprenditore Andrea Turino. La giovane, che al momento si trova in Brasile dalla sua famiglia, si fa vedere serena e sorridente su Instagram al fianco alla persona che ama. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sta accadendo lontano dall’Italia.

La modella brasiliana sta insieme a Alexandre Cunha

Nelle ultime ore si è riacceso il gossip su Dayane Mello. Infatti, è bastata solo uno scatto per tornar a far parlare di sé. Infatti, dopo la breve relazione sentimentale con l’imprenditore campano Turino, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha condiviso nelle sue Stories di Instagram un’immagine in cui bacia in modo appassionato il modello brasiliano Alexandre Cunha. I seguaci più attenti della soubrette hanno notato che i due si seguono da tempo sui social, quindi non è una conoscenza recente. (Continua dopo la foto)

Dayane Mello in Brasile con la sua famiglia

Come accennato prima, Dayane Mello al momento si trova in Brasile per rimanere qualche giorno insieme alla sua famiglia, ma anche per motivi professionali. Grazie a Instagram, però, si ha la possibilità di rivedere l’ex gieffina in splendida forma e raggiante.

Gli scatti in questione sarebbero state realizzate ad un ricevimento di matrimonio. Il modello sudamericano che l’ha accompagnata, dunque, sembra sia già “entrato in famiglia”. Tra le altre foto postate dai follower della brasiliana , ce n’è anche una in cui il modello Alexandre Cunha posa insieme a Dayane e a suo fratello Juliano.