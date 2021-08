Belen Rodriguez coperta solo dall’intimo a poche settimane dal parto: fisico da urlo (FOTO)

Belen Rodriguez in splendida forma dopo il parto

È trascorso poco più di un mese e mezzo dal parto di Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez avuta da Antonino Spinalbese. Tuttavia, la soubrette argentina ma sfoggia già un fisico da urlo. A darne dimostrazione è stata la stessa 36enne attraverso l’ultima foto postata con i numerosi follower di Instagram.

Seguaci che, nemmeno a dirlo, nel giro di poco tempo sono andati in escandescenze scatenandosi sui social. In più, hanno regalato alla padrona di casa di Tu sì que vales tante reazioni entusiaste. Dopo aver messo al mondo la sua seconda figlia, a dire il vero, la modella sudamericana si è data molto da fare, tornando immediatamente per esempio a lavorare, iniziando le registrazioni del talent show del sabato sera di Canale 5.

Fisico da urlo in una foto postata sui social

Nella foto che Belen Rodriguez ha condiviso nelle Stories di Instagram la si vede in una posa molto sensuale con un ventre molto piatto nonostante la recente gravidanza e il décolleté vigoroso. La soubrette argentina ha addosso solo un capo di lingerie.

La maternità sembra aver accresciuto la dolcezza della 36enne che è felice al fianco del fotografo Antonino Spinalbese. Allo stesso tempo, però, ci sono stati degli utenti che se ne sono approfittati. A quanto pare, ancora una volta, qualcuno ha approfittato del nuovo contenuto social per puntarle il dito contro e criticarla.

L’attacco degli haters e lo sfogo social di Belen Rodriguez

Per questo motivo Belen Rodriguez, come ha fatto sapere il portale web di TgCom24, si è lasciata andare a un pesante sfogo con i follower di Instagram. “Il problema è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo”, ha scritto l’ex moglie di Stefano De Martino sul noto social network. Non si sa nel dettaglio a chi siano rivolte queste frasi. Resta il fatto che la showgirl nelle ultime ore di certo non le ha mandato a dire.