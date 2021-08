Paola Caruso, l’ex Dario Socci la stronca: “Sei stata una pessima compagna”

Paola Caruso e la storia finita con Dario Socci

Chi segue Paola Caruso sa perfettamente che la sua storia d’amore con Dario Socci è giunta al capolinea da qualche mese. È terminata, a detta dell’ex Bonas di Avanti un altro, per visioni completamente opposte della vita. A distanza di alcune settimane a romper il silenzio è sto il pugile scrivendo all’ex fidanzata una lettera aperta che è stata condivisa sul magazine DiPiù.

In pratica, lo sportivo ha spiegato di aver amato tantissimo la soubrette calabrese, e forse la ama ancora, ma di essersi sentito trascurato parecchio. Stando alle recenti dichiarazioni del ragazzo l’opinionista di Barbara D’Urso era sempre concentrata sul suo essere madre e poco sul suo essere compagna di vita.

Il pugile tuona contro la sua ex fidanzata

Nella lunga lettera aperta pubblicata dal settimanale DiPiù, Dario Socci ha confessato che la sua ex Paola Caruso non è mai riuscita a far combaciare le due cose. Ovvero il lavoro dello sportivo, pugile professionista in giro i vari Stati del mondo facendo gare.

In più, l’ex Bonas di Avanti un altro non se l’è sentita di lasciare Milano, città dove abita ds tempo. “Giorno dopo giorno ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Però, forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più”, ha fatto sapere il ragazzo alla nota rivista.

Dario Socci vuole una seconda possibilità da Paola Caruso

Sempre nella medesima missiva, Dario Socci ha rivelato di sentire tantissimo la mancanza di Paola Caruso, alla quale era legato ormai dallo scorso marzo. Attraverso il periodico DiPiù, il pugile 33enne ha chiesto una seconda possibilità alla soubrette calabrese.

“Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”, ha detto lo sportivo. Ad oggi la diretta interessata non ha ancora replicato alla lettera del suo ex fidanzato.