Luca Onestini, feste folli e polemiche per alcune frasi: “W la fi…” cosa sta succedendo (FOTO)

Dopo aver annunciato la fine della storia con Ivana Mrazova, Luca Onestini è finito al centro di svariate polemiche. In queste ore, a generare particolare sgomento sono alcune frasi pronunciate dal giovane nel corso della sua vacanza.

Stando a quanto emerge dal suo account di Instagram, infatti, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne si stia dando alla pazza gioia. Questo sta lasciando presumere ai fan che non sia per nulla affranto per la fine sella sua relazione. Vediamo cosa sta succedendo.

Le polemiche su Luca Onestini

Luca Onestini è finito al centro di polemiche in quanto è stato accusato di aver preso in giro tutti sulla storia con Ivana. Secondo il punto di vista di molti utenti, la relazione tra i due sarebbe finita tempi addietro. Tuttavia, allo scopo di creare un po’ di gossip, i due avrebbero deciso di portare avanti questi tira e molla fino ad arrivare ad annunciare la separazione definitiva. Il giovane ha dichiarato di essere giunto di comune accordo con Ivana alla decisione di interrompere la storia.

Ad ogni modo, il ragazzo ci ha tenuto a precisare di necessitare di un po’ di rispetto e di silenzio da parte dei fan in quanto si trova comunque in un momento difficile. Interrompere un rapporto dopo 4 anni è sempre difficile, anche se i sentimenti sono svaniti. Tuttavia, da quello che sta emergendo sul web non sembra affatto che il protagonista sia affranto, anzi.

La frase incriminata

Attualmente, Luca si trova in vacanza con alcuni amici e sta trascorrendo le sue serate e giornate in giro per locali a bere e divertirsi in compagnia delle persone a lui care. Proprio di recente, sono apparse delle Instagram Stories in cui Luca Onestini ha pronunciato delle frasi che hanno sollevato polemiche. A generare maggiore sgomento è stata quella in cui ha fatto un appello all’organo riproduttivo femminile.

Il video in questione ha fatto il giro del web in poco tempo ed è stato ripreso da alcuni influencer quali Amedeo Venza e Deianira Marzano. I due hanno accusato il giovane di essere volgare, ma anche abbastanza fuori luogo. Il suo modo di affrontare questa rottura, dunque, non sta facendo altro che confermare le ipotesi di molti utenti i quali ritengono che il giovane non stia soffrendo affatto, anzi, non aspettava altro.