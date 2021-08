Elisabetta Canalis, la confessione su Silvia Toffanin: “Vorrei fare interviste come le sue”

Elisabetta Canalis alla guida di Vite da Copertina

Dopo anni Elisabetta Canalis torna a vivere in Italia per lavoro. Infatti, dal primo settembre 2021 su Tv8 andrà in onda la nuova stagione di Vite da Copertina. L’appuntamento con tale format è dl lunedì al venerdì alle 17:30. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha fatto sapere di essere molto emozionata perché, nonostante l’esperienza in televisione non le manchi, questa è la sua prima conduzione in solitaria.

In una recente e lunga intervista concessa al Corriere della Sera, la soubrette sarda ha parlato della sua nuova avventura sul piccolo schermo, del suo passato, di alcune colleghe e del suo trasferimento in America dove ha conosciuto e sposato l’attuale marito Brian Perri che le ha donato la figlioletta Skyler Eva.

L’ex Velina si confessa al Corriere della Sera

Intervistata dal Corriere della Sera, Elisabetta Canalis ha detto: “Ho iniziato a fare tv quando avevo 21 anni, ora ne ho quasi 43 e fino a questo momento non avevo mai avuto un programma tutto mio, è una soddisfazione enorme”. Quando il giornalista le ha chiesto per quale ragione un’occasione simile, vale a dire una trasmissione televisiva da condurre in solitaria, le sia capitata solo a 43 anni, lei ha risposto che sono stati numerosi i fattori che hanno influito. Uno su tutto lasciare l’America e tornare nuovamente in Italia.

“Non so perché non sia successo prima, ho iniziato insieme a tante ragazze che avevano un ruolo simile al mio e che oggi sono conduttrici affermate, con programmi importanti… io ho preso un’altra strada. E non avrei mai pensato di tornare”, ha detto la donna.

Elisabetta Canalis e le parole su Silvia Toffanin

Quindi, al momento sarà alla guida di Vita da Copertina su Tv8 mentre in futuro non si sa. L’ex Velina di Striscia la Notizia di certo non vuole fermarsi e spera vivamente che un giorno possa seguire le orme di altre sue colleghe.

“Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due, un po’ come Silvia Toffanin a Verissimo”, ha detto la soubrette sarda. Sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi ha speso solo delle belle parole: “La conosco da quando ero velina e letterina lei: è veramente brava, ci mette il cuore. È bello pensare che siamo partite tutte insieme”.