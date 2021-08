Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione, 24 agosto: grandi ritorni e primi scontri

Martedì 24 agosto 2021, finalmente, avverrà la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo aver trascorso le sue vacanze in barca, Maria De Filippi è pronta a tornare nuovamente alla sua postazione solita sui gradini degli studi Mediaset.

La puntata registrata in tale giornata andrà in onda lunedì 13 settembre. Stando a quanto emerso, pare che in tale occasione assisteremo al ritorno trionfale di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Specie quest’ultima si è preparata ad accogliere Gemma in grande stile. Inoltre, dovrebbero esserci anche alcuni membri di Temptation Island.

Le anticipazioni della prima registrazione

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne, che avverrà martedì 24 agosto, rivelano che la conduttrice darà il benvenuto al suo amato pubblico partendo dai saluti di Tina e Gianni. La vamp di Canale 5 in questi giorni ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha dichiarato di prepararsi ad accogliere nuovamente la Galgani. Dalle sue espressioni si è evinto chiaramente che la donna sia assolutamente pronta a dare il meglio di sé contro la sua acerrima nemica dopo i mesi di stop.

In studio, dunque, si tornerà a parlare della dama bianca e di come ha trascorso le sue vacanze estive. Gli spoiler sul suo conto rivelano che la donna sia ancora single, pertanto, anche quest’anno proverà a trovare l’uomo adatto a lei. Nel corso della puntata, però, si parlerà anche di altri protagonisti del trono over. In particolare, scopriremo quali saranno i protagonisti che hanno deciso di tornare anche per questa stagione e quali no.

Temptation Island a Uomini e Donne

Tra i grandi punti interrogativi c’è quello di Roberta Di Padua. Dopo l’uscita poco dignitosa che la dama ha fatto qualche mese fa, non sappiamo se la conduttrice abbia deciso di darle un’altra chance oppure no. Ad ogni modo, nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne vedremo anche che si parlerà di Temptation Island. A tal proposito, l’influencer Amedeo Venza ha rivelato che ci sono dei grandi assenti.

Alcuni esponenti del reality show incentrato sulle tentazioni, infatti, non saranno presenti durante la puntata registrata il 24 agosto. Ad ogni modo, le registrazioni proseguiranno anche mercoledì 25. In tal modo, si darà luogo a tutte le registrazioni che certamente saranno in grado di coprire la prima settimana di messe in onda, quella dal 13 al 17 agosto.