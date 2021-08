Amici 21, il doppio gioco di Arisa avrebbe fatto infuriare Maria De Filippi

Arisa e il suo addio ad Amici

Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete Arisa avrebbe tradito la fiducia di Maria De Filippi. A quanto pare Rosalba Pippa avrebbe fatto una specie di doppio gioco, tenendo in caldo il suo posto di prof di canto ad Amici e intanto avrebbe aperto una trattativa per partecipare alla nuova edizione di Pechin Express, in onda su Sky.

Alla fine, però, la cantante non sarà presente a nessuno dei due format televisivi. A rivelare questi clamorosi retroscena di ci ha pesato il noto blogger Davide Maggio. Quest’ultimo, infatti, ha fatto sapere che la Pippa era stata proposta la partecipazione del reality show itinerante in contemporanea al ruolo di coach nel talent di Canale 5.

Rosalba Pippa non farà Amici e nemmeno Pechin Express

A quanto pare, in un primo momento Arisa aveva detto no a Pechin Express passato a Sky dopo anni di programmazione in Rai. Tutto questo per riconfermare la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi per il secondo anno consecutivo col ruolo di coach di canto.

Ovviamente Rosalba Pippa non poteva accettare entrambi gli impegni, dato che le registrazioni del reality show coincidono col primo mese di Amici 21. Subito dopo, però, la cantante ha cambiato idea.

Maria De Filippi delusa da Arisa? Il rumor

Arisa infatti, ha annunciato alla redazione di Amici di non poter accettare l’incarico di professoressa per delle ragioni personali ma non ha specificato di cosa si trattasse. Quindi, gli autori del talent di Maria De Filippi l’hanno sostituita con l’ex collega Lorella Cuccarini, che da coach di danza è passata al canto.

Il post di professore di ballo, invece, è stato offerto a Raimondo Todaro, che però al momento ha negato di aver avuto delle trattative con la Fascino PGT. Quando Rosalba Pippa è tornata ancora una volta sui suoi passi e ha deciso di rivolere il posto nel talent di Canale 5 ormai era tardi scoprendo di averlo perso. Le indiscrezioni dicono che questo suo repentino cambi di idee avrebbe fatto innervosire Queen Mary che non l’avrebbe affatto presa bene.