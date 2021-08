Temptation Island, spettacolo trash tra Alessandro e Jessica, lei si vendica facendo lo show in un locale (FOTO)

Una volta terminato Temptation Island, la relazione tra Alessandro e Jessica è volta al termine. I due hanno deciso di uscire dal programma separati, lui in compagnia della tentatrice Carlotta, mentre lei da sola.

In queste ore, però, sono trapelate delle segnalazioni dalle quali pare che la ragazza non abbia preso molto bene il tutto, al punto da dare luogo ad una sorta di show all’interno di un locale. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La segnalazione su Alessandro e Jessica

L’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che riguarda Alessandro e Jessica di Temptation Island. I due sono usciti dal programma separatamente ma, a quanto pare, tra loro potrebbero esserci ancora degli strascichi. Nello specifico, un utente di Instagram ha dichiarato di aver incontrato Alessandro e la sua nuova fidanzata Carlotta all’interno di un locale. I due sembravano davvero molto affiatati, sta di fatto che non facevano altro che baciarsi e scambiarsi effusioni.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male, tuttavia, a generare sgomento è stato un piccolo dettaglio. Nello specifico, infatti, la persona in questione ha dichiarato che qualche tavolo più distante ci fosse Jessica, accompagnata anche lei da un cavaliere. Nel momento in cui la donna ha incrociato il suo ex, avrebbe cominciato a dare luogo ad uno show alquanto imbarazzante.

Lo show dell’ex coppia di Temptation Island

In particolare, si sarebbe avvinghiata al suo accompagnatore scambiandosi effusioni romantiche e baci davvero molto passionali. La persona che ha riportato questa segnalazione su Alessandro e Jessica di Temptation Island ha dichiarato che, secondo il suo punto di vista, lei lo stesse facendo di proposito per farsi notare dal suo ex. A seguito della diffusione di questa notizia, però, sono sorte delle domande.

Diverse persone hanno reputato assurdo un comportamento del genere. Secondo il punto di vista di molti, infatti, la storia tra i due potrebbe essere terminata molti mesi prima di cominciare l’esperienza all’interno del reality show. In caso contrario, infatti, sarebbe davvero assurdo dare luogo a comportamenti del genere. Ad ogni modo, per il momento, i diretti interessati stanno preferendo mantenere un profilo alquanto basso senza rispondere o dare adito ad altre polemiche di questo genere. Specie Alessandro si sta cimentando nella frequentazione di Carlotta. Dopo alcuni tira e molla, i due sembrano intenzionati ad andare avanti.