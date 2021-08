Il Paradiso delle signore cambia orario di programmazione: guerra aperta con Mediaset

Lunedì 13 settembre 2021 comincerà la nuova stagione de Il Paradiso delle signore, ma la Rai ha deciso di apportare un cambio orario di programmazione. Questa non è certamente la prima volta che il pubblico della soap opera si prepara ad accogliere delle modifiche in tal senso.

Ad ogni modo, la variazione che è stata apportata stavolta sembra essere un vero e proprio attacco a Mediaset. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le modifiche che saranno apportate.

Il nuovo orario di programmazione della soap

Il Paradiso delle signore cambia orario di programmazione, ancora una volta. Dal 13 settembre andrà in onda la sesta stagione della soap opera, che sarà trasmessa sempre su Rai 1. Nei mesi antecedenti la pausa estiva il programma è stato trasmesso a partire dalle ore 15:55, per dare luogo a circa 40 minuti di messa in onda. A partire dalla terza settimana di settembre, però, assisteremo ad un ulteriore cambio. Gli autori, infatti, hanno deciso di anticipare la messa in onda.

Nello specifico, quindi, la serie dovrebbe partire alle ore 14:40. Questo, dunque, vuol dire che le avventure dei protagonisti dello shopping center più in voga degli anni sessanta andranno a “scontrarsi” con quelle di Uomini e Donne. Il talk show di Canale 5, infatti, comincerà come sempre alle ore 14:45 e terminerà alle 16:00. Questa mossa si rivelerà strategica ai fini degli ascolti?

Spoiler sul Paradiso delle signore

Ricordiamo che la soap opera di Rai 1 è riuscita a portare a casa livelli di ascolti piuttosto alti nella stagione precedente, pertanto, anche per quest’anno le aspettative sono davvero alte. Oltre al cambio di orario di programmazione, Il Paradiso delle signore si prepara a riaprire i battenti con tante altre novità. Nella prossima stagione, infatti, ci saranno dei grandi assenti, come Marta, Federico e Rocco.

Tra i nuovi ingressi, invece, ci sarà l’arrivo di Massimo Poggio, il quale interpreterà il ruolo del padre di Stefania, tornato a Milano per incontrarla. Questo farà sorgere delle dinamiche molto interessanti anche con l’ex moglie Gloria. Inoltre, arriverà anche un nipote di Adelaide, Marco di Sant’Erasmo. Anche lui sarà una figura chiave che creerà delle dinamiche molto interessanti nella famiglia Guarnieri. Vittorio, invece, creerà la prima rivista del Paradiso delle signore, la quale si rivelerà un grande successo. Non ci resta che attendere per vedere altre interessanti novità.