Cristel Carrisi, conoscete suo marito? Più famoso di Al Bano

Chi segue Al Bano e Romina Power sicuramente conoscerà Cristel Carrisi. La giovane figlia della coppia, come in molti sapranno è in attesa del suo terzo figlio e da tempo non vive più in Italia.

Cristel ha deciso di lasciare il nostro paese e trasferirsi in Croazia dove vive insieme a suo marito Davor Luksic, un facoltoso imprenditore. Ma andiamo a vedere insieme chi è.

Cristel Carrisi e Davor: ecco dove e come si sono conosciuti

Cristel Carrisi e Davor si sono conosciuti a New York, durante una cena tra amici. A presentarli è stata la sua migliore amica. Pare che inizialmente, la figlia di Al Bano non lo prese più di tanto in considerazione, ma dopo diverso tempo di frequentazione si sono innamorati.

Un amore che all’inizio è stato vissuto a distanza, a causa degli impegni lavorativi di entrambi. Cristel ha voluto inizialmente affermarsi nel mondo dello spettacolo, dove ha preso parte a qualche spettacolo e recitazione, mentre lui è imprenditore. Solo qualche anno dopo, precisamente nel 2016, la coppia è convolata a nozze. (Continua dopo la foto)

Chi è Davor Lucksic e perchè è ricco

La loro unione venne celebrata a Lecce, in Puglia, con più di 500 invitati. Oggi sono ben 5 anni che Cristel Carrisi e Davor sono sposati e sono in attesa del loro terzo figlio. Dalla loro unione sono nati Kay Tyrone nato il 10 settembre 2018 e Cassia Ylenia nata il 10 maggio del 2019.

La bambina si chiama così in onore della sorella scomparsa di Cristel. I due formano una coppia stabile e come si vede e sono molto uniti e felici. Pochi sanno che il bellissimo marito della Carrisi è un noto imprenditore croato e possiamo dire conosciuto quanto Al Bano.

Lucksic possiede numerosi alberghi e resort di lusso in molte parti del mondo. Il suo patrimonio ammonta a circa 200 milioni di dollari ed è il secondo uomo più ricco della Croazia. Anche se la sua famiglia è una delle più ricche del suo paese e la sua compagna non è da meno, entrambi hanno scelto di vivere una vita molto riservata e modesta, senza eccessi e clamorosi gossip.