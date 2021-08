Sara Affi Fella di nuovo incinta? “Noto la pancia”, lei risponde e sbotta (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha aperto il box di domande su Instagram e la maggior parte di esse erano riferite ad un unico argomento, ovvero, la dama è di nuovo incinta? Alcuni utenti hanno dichiarato di aver notato un pancino sospetto.

Questo, dunque, ha fatto sorgere nei fan delle domande. All’ennesima richiesta di spiegazioni, quindi, la diretta interessata ha deciso di intervenire. La dama, però, non è sembrata molto contenta della questione. Scopriamo cosa è emerso.

Le ipotesi dei fan: Sara è incinta?

In queste ore, Sara Affi Fella ha risposto alle domande dei fan, i quali non hanno fatto altro che chiederle se sia di nuovo incinta. Tutto è cominciata nel momento in cui un utente ha dichiarato di aver notato una pancia alquanto sospetta, per tale ragione ha chiesto alla diretta interessata che cosa avesse da dire in merito. Ebbene, Sara ha preso la parla per smentire assolutamente tutte queste voci. L’ex tronista di Uomini e Donne è sembrata anche piuttosto seccata dall’insistenza con cui i fan le hanno riproposto questa domanda.

In un primo momento, infatti, si è limitata semplicemente a mostrarsi incredula per le voci che stessero circolando. Successivamente, poi, ha risposto in modo più esplicito ed ha detto di non capire dove i suoi followers avessero appreso questa notizia falsa. Gli utenti, allora, le hanno chiarito di aver ipotizzato che possa essere in dolce attesa a causa del pancino sospetto.

La replica della Affi Fella

Dinanzi questa spiegazione, però, la dama è rimasta ancora più incredula. Dopo essere rimasta incinta la prima volta e dopo aver partorito, il corpo di Sara Affi Fella era drasticamente cambiato. La protagonista, infatti, aveva messo su un bel po’ di kili. Anche il suo seno era diventato molto più grande e cadente. Per tale ragione, ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica per rimettere a posto la situazione. In merito ai kg di troppo accumulati sull0addome, invece, la protagonista ha detto di aver seguito alla lettera la dieta di una nutrizionista.

Grazie ad un’alimentazione sana e all’attività fisica, infatti, è riuscita a recuperare quasi completamente il suo aspetto pre-gravidanza. Dopo tutti i sacrifici fatti, dunque, la Affi Fella è tornata ad avere la pancia quasi piatta, pertanto, non si spiega come sia possibile che gli utenti pensino che sia incinta.