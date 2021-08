Roberta Di Padua di nuovo mamma? Lei spiazza: “Emozioni uniche, la voglia che torna…” (FOTO)

Le riprese di Uomini e Donne stanno per ripartire e gli interrogativi sui partecipanti sono davvero molti. Al centro dell’attenzione in questo periodo c’è, ad esempio, l’ex di Riccardo Guarnieri. Roberta Di Padua sta facendo parlare di sé non solo per il suo possibile ritorno nel programma, ma anche per il fatto che pare sia desiderosa di diventare di nuovo mamma.

Di recente, infatti, ha pubblicato una foto che ha riacceso immediatamente la speranza sua e quella dei fan che la seguono con tanta apprensione. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

La foto sospetta di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua diventerà di nuovo mamma? In questo periodo, l’ex dama di Uomini e Donne sta generando parecchio sgomento. Un po’ di tempo fa aveva manifestato la volontà di sposarsi. Dopo aver partecipato ad un matrimonio e aver preso il bouquet, infatti, la protagonista aveva palesato il suo desiderio di vivere questa emozione indimenticabile. Il problema, però, è che al momento nella sua vita manca il pezzo fondamentale, ovvero, un uomo al suo fianco.

A seguito di questo annuncio, poi, la dama ha ripreso a fantasticare, ma stavolta sul desiderio di diventare mamma per la seconda volta. Di recente, infatti, è nata la sua nipotina Gaia. Su Instagram, allora, ha pubblicato uno scatto in cui appare in compagnia della piccola. A corredo di tale immagine, poi, ha aggiunto una didascalia piuttosto interessante. (Continua dopo la foto)

La voglia di diventare di nuovo mamma

In particolare, Roberta Di Padua ha manifestato la sua viglia di diventare di nuovo mamma. Nello specifico, ha detto che nel riprendere una neonata tra le braccia le sono tornati in mente i ricordi di quando è nato il suo primo figlio. Si tratta di emozioni davvero forti che è impossibile dimenticare. Proprio per tale ragione, vorrebbe tanto tornare a provarle. Ancora oggi, però, la vita sentimentale della protagonista continua ad essere un disastro.

La voglia di incontrare un uomo che le permetta di realizzare tutti i suoi sogni è ancora molta. Proprio in virtù di questo, in molti credono che la dama metterà nuovamente piede a Uomini e Donne nella speranza che, stavolta, sia la volta buona. Non ci resta che attendere la ripresa delle registrazioni per scoprire se le ipotesi dei telespettatori si avvereranno oppure no.