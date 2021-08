Oroscopo 24 agosto 2021: Ariete più imprevedibili, segreti per Acquario

Le previsioni astrali dell’oroscopo del 24 agosto denotano una giornata piuttosto intensa per i Leone. I Pesci, invece, devono essere un po’ più obiettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella vita tendete a giocare sempre a carte scoperte. Questa, però, non sempre è la strategia giusta da adoperare. Sia in amore, sia in campo professionale, è importante non essere troppo prevedibili. Le persone amano il rischio e, anche se hanno paura, vogliono che la terra tremi sotto i loro piedi.

Toro. Non bisogna battere la fiacca proprio adesso. Anche se talvolta gli obiettivi che vi siete prefissati vi sembrano lontani ed irraggiungibili, non vi arrendete. Sul lavoro dovete mettere delle cose in chiaro, specie per quanto riguarda i rapporti con i vostri superiori.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 24 agosto oggi sarà una giornata intensa. La Luna è in vostro favore, ma dovete essere scaltri. Non rimandate le faccende burocratiche, prima risolverete le noie e prima potrete godervi il relax e la compagnia delle persone care.

Cancro. Momento di riscatto per i nati sotto questo segno. Ricordate che la vendetta è un piatto che va servito freddo. In certi casi, però, la risposta migliore agli attacchi non è la difesa, ma l’indifferenza.

Leone. Giornata intensa sul fronte del lavoro. I nuovi progetti sono favoriti, tuttavia, dovete essere cauti nel prendere determinate decisioni. In amore, invece, la situazione comincerà ad essere più distesa a partire dalla metà di questa settimana.

Vergine. La vita è fatta anche di rinunce. Ricordate che non potete avere sempre tutto e subito, talvolta è necessario mettere da parte delle cose. Dal punto di vista professionale dovete rimettervi in pari in quanto vi siete un po’ arretrati in questi giorni.

Previsioni 24 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amicizia è una cosa preziosa che non andrebbe mai trascurata. Talvolta, però, i nati sotto questo segno tendono a mettere da parte gli amici per amore. Ebbene, questa è una scelta che non andrebbe mai fatta. Nella vita c’è abbastanza spazio per tutto.

Scorpione. Difficilmente dimenticate i torti subiti. Se c’è una caratteristica comune a quasi tutti i nati sotto questo segno è l’essere vendicativi. Starvi accanto potrebbe risultare difficile, ma meglio non avervi come nemici, specie in questo momento.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 24 agosto vi invitano ad essere più calmi nelle relazioni. Spesso vi fate prendere dal panico dando luogo a comportamenti che potreste tranquillamente evitare in quanto non necessari.

Capricorno. Talvolta non desiderate altro che perdervi e non sapere a cosa andrete in contro. Siete avventurosi e pieni di voglia di cimentarvi in nuove ed esilaranti avventure. Se lo fate, però, badate bene a quello a cui state rinunciando o che potreste perdere a causa delle vostre azioni.

Acquario. Forse non siete stati del tutto sinceri nei rapporti di coppia. Cercate di evitare di avere segreti con le persone che amate. Ricordate che è meglio una brutta verità detta in modo onesto, che una bella bugia scoperta con il tempo.

Pesci. Le emozioni dominano la vostra vita e vi rendono poco obiettivi. Dal punto di vista delle relazioni, siete abbastanza intransigenti. Specie se siete single fareste bene a mettere da parte i paletti e a godervi le situazioni così come vengono, senza pensare troppo alle conseguenze.