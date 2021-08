Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone non sono stati bene: lo sfogo e la replica alle accuse (VIDEO)

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sono finiti al centro di una bufera a causa di alcuni loro comportamenti adoperati di recente. In particolare, in molti li hanno accusati di aver voluto attirare un po’ l’attenzione fingendo una crisi che, in realtà, non ci sarebbe.

Dopo l’ennesima critica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di tornare sui social per fare un po’ di chiarezza. La dama ha difeso la sua posizione e anche quella del suo compagno. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo sfogo di Vanessa sul rapporto con Massimiliano

In questi giorni, Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone hanno creato un po’ di sgomento tra i fan. Nello specifico, i due hanno cominciato a mostrare i primi segni di una crisi nel loro rapporto. Dopo aver annunciato l’esistenza di alcuni problemi, poi, i due si sono allontanati dai social e questo non ha fatto altro che fomentare sempre di più i dubbi e le perplessità degli utenti. Proprio in virtù di questo, molte persone hanno provveduto a contattare in privato i diretti interessati per chiedere loro delle spiegazioni.

L’unica che è voluta intervenire in merito alla vicenda, però, è stata Vanessa. La ragazza ha detto di essere davvero stufa di ricevere tutte queste critiche. Lei e Massimiliano sono stati accusati di aver inscenato una finta crisi solo per attirare un po’ di più l’attenzione. Ebbene, la Spoto ha detto che se il loro obiettivo fosse sempre stato quello si sarebbero comportati in modo decisamente differente.

Spoto e Mollicone poco bene

Pertanto, la dama ha esortato tutti coloro che li hanno presi di mira a darsi una calmata e a smetterla di comportarsi in questo modo nei loro confronti senza motivo. Oltre che chiarire questo concetto che riguarda il rapporto con Massimiliano Mollicone, poi, Vanessa Spoto ha fatto un’altra confessione. Nel dettaglio, ha detto che il motivo per il quale è sparita dai social in questi giorni risiede nel fatto che non è stata affatto bene a causa del vaccino.

Per due o tre giorni si è sentita piuttosto male, pertanto, non ha avuto affatto la forza e la voglia di interagire con la community. In merito a Mollicone, invece, anche lui ha avuto dei problemi di recente. In particolare è stato poco bene a causa di un’acuta tonsillite che pare si stia portando ancora dietro. Insomma, a quanto pare, il motivo della loro assenza dai social non risiederebbe in un tentativo di attirare l’attenzione, ma in problemi di salute.